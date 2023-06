Civitanova: Su il sipario sul Marche Pride, "la città ci ha accolto alla grande, il mancato patrocinio? questione di equilibri politici"

4' di lettura

17/06/2023 - È cominciata questa mattina dall’ex Casa del Balilla (storicamente, quanto di più lontano si possa immaginare) la lunga giornata del Marche Pride. Arcigay e Agedo, organizzatori dell’evento, hanno presentato l’evento che poi entrerà nel clou nel pomeriggio con il raduno allo stadio e il corteo che si concluderà al Varco sul mare.

«Ci attendiamo un minimo di 5 mila spettatori, ma speriamo che in tanti si aggiungano poi strada facendo – ha annunciato Matteo Marchegiani, segretario di Arcigay Ancona ma civitanovese doc – è un orgoglio per me essere riuscito a portare questo evento nella città in cui sono nato e cresciuto. Abbiamo scelto Civitanova però principalmente perché a livello logistico è una città che si presta molto bene, essendo pianeggiante e con meno barriere architettoniche rispetto ad altre». Marchegiani è tornato anche sulla questione del mancato patrocinio all’evento da parte del Comune. «Siamo sempre contenti di avere patrocini istituzionali, ma molti non capiscono che questi non sono delle validazioni alle nostre lotte – ha spiegato Marchegiani – con il Comune di Civitanova abbiamo tentato come sempre un approccio partendo per tempo, ma per lungo tempo non abbiamo ottenuto risposte. Ad un certo punto, evidentemente ci si è resi conto che ignorare non sarebbe stata la scelta giusta ed è nata un’interlocuzione. Ci siamo incontrati con il sindaco Fabrizio Ciarapica, è stato un dialogo cordiale e schietto, nel quale ci ha esposto le sue perplessità, legate in particolare alla questione della Gpa. A quel punto si è capito che il patrocinio non sarebbe arrivato, soprattutto per salvaguardare gli equilibri interni alla sua maggioranza, ma ci interessa fino ad un certo punto: ciò che conta è che la cittadinanza, le associazioni e anche altri partiti politici abbiano risposto benissimo».

Al fianco di Marchegiani presenti Maria Cristina Mochi, presidente di Agedo Marche (l’associazione dei genitori di persone Lgbtqia+) e del Marche Pride, Giacomo Galeotti di Arcigay Pesaro-Urbino (che ha annunciato anche la presenza del sindaco di Pesaro Matteo Ricci) e Cinzia Massetti della sezione diritti di Cgil Marche, che illustrato dati inquietanti: l’80% delle persone non etero lamenta delle microaggressioni sul luogo di lavoro, il 71,9% racconta di aver vissuto almeno un episodio di violenza, il 33,3% di vivere in un clima lavorativo ostile, il 61,2% di evitare di parlare della propria identità sessuale e il 74,5% di evitare di tenersi per mano per strada.

La politica civitanovese è stata rappresentata in sala da Mirella Paglialunga e da Dipende da Noi, che ha preso posizione con una nota ufficiale: «Il Marche Pride a Civitanova è una presenza di festa collettiva ed è un segno concreto di speranza in una società liberata e pacifica. Oltre 7000 persone, in gran parte giovani, coloreranno le strade di Civitanova portando uno spirito di libertà, di solidarietà, di nonviolenza e di gioia. Infatti il Marche Pride è la riaffermazione dei diritti delle persone nella loro inviolabile libertà rispetto all’identità, al modo di esprimere la propria unicità, alle scelte sessuali, al desiderio di felicità. gni giorno, in Italia e nel mondo, queste prerogative, così come il colore della pelle, l’etnia, la condizione economica, di genere e di generazione sono pretesto per il disprezzo, la persecuzione, la violazione dei diritti. Il Marche pride oggi testimonia che la libertà, la dignità, l’umanità plurale e solidale sono più forti della forza, più tenaci della violenza, più gioiosi del cupo rancore di chi discrimina e perseguita. E soprattutto, in un momento come questo, il Marche Pride testimonia il desiderio di amore, la capacità di dialogo e la volontà di pace dei popoli, contro un sistema politico organizzato per la guerra e un sistema economico organizzato per la competizione. L’amministrazione comunale di Civitanova avrebbe dovuto dare il suo patrocinio a questa manifestazione ma, come sempre, è rimasta lontana dalla sensibilità della città, dalla cultura dei diritti e dalla vita sociale della democrazia. Il movimento regionale “Dipende da Noi” saluta il Marche Pride e partecipa a questa festa collettiva convinto che solo grazie a persone, comunità e associazioni che si attivano per i diritti fondamentali dell’essere umano sarà possibile rigenerare la convivenza sociale e accogliere il futuro, incarnato anzitutto nelle nuove generazioni. Con questa consapevolezza continuiamo l’impegno contro ogni discriminazione nella nostra città e nelle Marche».

