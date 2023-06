Pesaro: Si parte in anticipo alla 59esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema: doppio appuntamento con le proiezioni di Sulla Mia Pelle e Quando

2' di lettura

15/06/2023 - E’ tutto pronto per la 59esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si terrà a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

In attesa dell’apertura ufficiale sabato 17 con Flashdance, il film cult e simbolo degli anni ’80, il Festival si apre però in anticipo venerdì 16 giugno con due proiezioni speciali: alle ore 17.00 al cinema Solaris alla presenza della senatrice Ilaria Cucchi Sulla mia Pelle di Alessio Cremonini, il film che racconta l’ultima settimana di Stefano Cucchi e interpretato da Alessandro Borghi; alle 21.30 in Piazza del Popolo Quando, l’ultimo film Walter Veltroni con Neri Marcorè che si risveglia dal coma dopo 31 anni e trova un’Italia politicamente e umanamente cambiata. Veltroni, da sempre vicino alla Mostra di cui è membro del Comitato Scientifico, sarà presente per introdurre la serata.

Commenta il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci: “Il ricco programma quest’anno si apre con due appuntamenti d’eccellenza: le proiezioni di “Sulla mia pelle” e “Quando”. Due bellissimi film che, in modo diverso, portano inevitabilmente a riflettere profondamente sul senso della vita. Onorato della presenza della senatrice Ilaria Cucchi e di Walter Veltroni, figure alle quali sono legato da un rapporto di profonda stima, e che Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, accoglie sempre con grande affetto”.

Tutte le informazioni sono sul sito www.pesarofilmfest.it; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter.

