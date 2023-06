Liste d’attesa, Santarelli: “Una barriera all’accesso non più tollerabile”

2' di lettura

15/06/2023 - Le difficoltà di accesso alle cure per i cittadini marchigiani dovuta alle lunghe lista d’attesa al centro di un’interrogazione del consigliere regionale Luca Santarelli. Nell’atto il capogruppo di Rinasci Marche incalza la Giunta regionale per conoscere che azioni intenda intraprendere per risolvere in maniera concreta la problematica “che negli ultimi anni – afferma - si è trasformata in una vera propria barriera all’accesso per i cittadini marchigiani”.

Da un confronto tra il 2023 e gli anni precedenti la pandemia emerge “come le liste di attesa costituiscano per il cittadino, in maniera inequivocabile, un imponente ostacolo per accedere alle prestazioni sanitarie fornite dal Servizio sanitario regionale”. E ancora: “I dati che abbiamo a disposizione mostrano – puntualizza il consigliere - come i motivi più frequenti che portano il cittadino a rivolgersi alla sanità privata, e dunque pagare interamente visite specialistiche e accertamenti, sono le difficoltà che si incontrano per fissare un appuntamento nel giro di poco tempo”. Una situazione che il capogruppo di Rinasci Marche non esita a definire “non è più tollerabile e alla quale va posto con estrema urgenza rimedio”.

Nell’atto ispettivo vengono messi in evidenza anche alcuni dati Istat a carattere nazionale riguardanti la spesa sanitaria a carico delle famiglie, che nel 2021 è stata pari a 36,5 miliardi, con un aumento in media annua dell’1,7% osservato nel periodo 2012-2021 (+2,1% dal 2012 al 2019). Le principali spese sostenute direttamente dai nuclei famigliari riguardano l’assistenza ambulatoriale per cura e riabilitazione (il 36,5%), l’acquisto di prodotti farmaceutici e altri presidi medici non durevoli (29,3%), l’assistenza sanitaria ospedaliera a lungo termine e l’acquisto di apparecchi terapeutici ed altri presidi medici durevoli, per entrambe queste ultime due voci l’incidenza è pari al 10,4 per cento . Inoltre, analizzando nel dettaglio la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie negli anni dal 2012 al 2021, emerge che quella riferita all’assistenza sanitaria per cura e riabilitazione è aumentata in media annua del 2,1% (+2,8% dal 2012 al 2019), con una crescita della componente ambulatoriale del 2,6% (+3,4% dal 2012 al 2019). “Contrariamente a quanto sarebbe stato auspicabile – evidenzia nell’interrogazione Santarelli - non sembra quindi che nel 2022 si sia riusciti, in generale, a recuperare i livelli di prestazioni sanitarie pre-pandemia e nel contempo si rileva proprio il maggior peso della rinuncia a prestazioni a causa delle lunghe liste di attesa”.