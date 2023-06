Civitanova: Un luogo di ascolto e cura per combattere il disagio giovanile: nasce Icaro

3' di lettura

15/06/2023 - Cambiano volto i locali della Pars in via Carducci. Sulle ceneri del vecchio centro di accoglienza sorge da oggi Icaro, centro per la diagnosi e la cura delle psicopatologie dei bambini e degli adolescenti.

Prevenzione, educazione, diagnostica e terapia convivranno nei rinnovati locali a due passi dalla Statale: Icaro sarà una realtà cui rivolgersi nei casi di comportamenti antisociali, disturbi d’ansia, dipendenze, disturbi alimentari e tutto quando sia connesso alla sfera dell’adolescenza. «Il nome l’abbiamo mutuato da un vecchio servizio che avevamo ideato anni fa e che si rivolgeva ai ragazzi problematici con l’aiuto nel doposcuola – ha ricordato la presidente di Pars Nicoletta Capriotti – oggi però Icaro cambia completamente volto, sarà un servizio che avrà molto altro rispetto a quella esperienza».

Icaro è un centro accreditato presso la Regione Marche formato da professionisti specializzati di varia natura: psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, logopedisti, neuropsicomotricisti, educatori, animatori, pedagogisti e anche un consulente legale. Un team che opera a 360° per stare vicino a famiglie e ragazzi con difficoltà di varia natura. Una realtà che nasce da un’esigenza chiara: nel post-pandemia, come ha ricordato il dottor Paolo Scapellato, i casi di disagio giovanile sono incrementati di un range che va tra il 40% e l’80%. «Conosco bene l’attività della Pars da oltre 20 anni – ha rimarcato il consigliere regionale Pierpaolo Borroni – anni fa, quando ero assessore comunale, iniziammo una collaborazione affidando loro la gestione della mediateca. Questa è una progettazione molto importante che si allinea a quella regionale: proprio domani sarà approvato in commissione il piano Gap, per contrastare il gioco d’azzardo patologico. Lo Stato ci mette a disposizione 4 milioni di euro proprio per sostenere iniziative come quella che inauguriamo oggi».

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 in presenza, ma sarà contattabile anche fuori da questi orari grazie ad un numero di telefono (344 0412003) e un’email (icaro@pars.it) dedicati. «Il sostegno dell’amministrazione per iniziative del genere c’è sempre – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – con la Pars c’è un rapporto che va avanti da anni, ora stiamo cercando soluzioni per la sede di Civitanova Alta».

Icaro diventa un ulteriore tassello nel quadro della lotta e della prevenzione delle devianze giovanili in città, un ambito nel quale Civitanova vuole essere all’avanguardia. «Da qualche mese abbiamo siglato un protocollo d’intesa con le principali realtà cittadine che si occupano proprio di questo – ha affermato il sindaco Fabrizio Ciarapica – vogliamo dare risposte a queste problematiche in maniera concreta».

A dirigere il centro sarà la psicologa e psicoterapeuta Irene Costantini. «Questo progetto nasce da 15 anni di lavoro sul campo e dall’esperienza ancora più lunga della Pars sulle dipendenze – ha spiegato Costantini – abbiamo scelto Civitanova perché, oltre ad essere legati a questa città come cooperativa, è l’epicentro di tutto il fermento giovanile del territorio. In questa fase è molto importante farci conoscere, far sapere alla gente che questo servizio c’è. È una grande sfida, è difficile anche stabilire una fascia d’età precisa cui rivolgersi: diciamo dai 10-11 anni fino ai 23-24, grossomodo».

Anche stavolta il privato arriva dove il pubblico non riesce. Ma la collaborazione con l’Ast Macerata sarà comunque fondamentale. «Da soli purtroppo non riusciamo ad affrontare tutte le difficoltà di un territorio – ha ammesso il direttore del Dipartimento dipendenze patologiche Gianni Giuli – realtà come Icaro sono importanti perché qui si manifesta il disagio in primo grado. Bene il protocollo con il Comune, la sfida è quella di avere una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato».

