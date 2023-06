Ancona: Nuovo sbarco per la Geo Barents di MSF. Le 38 persone migranti saranno ospitate nelle Marche

2' di lettura

15/06/2023 - Sbarcano ad Ancona 38 persone migranti che verranno accolte in strutture all'interno della regione. Nel gruppo anche un minore non accompagnato. È la quarto sbarco nel porto di Ancona e il terzo per la nave della Ong Medici Senza Frontiere

Sbarca per la terza volta ad Ancona la Geo Barents, la nave dedicata al salvataggio dei barconi alla deriva nel mediterraneo. La nave è entrata nel porto dorico alle 14, in leggero anticipo rispetto a quanto previsto. Sono quindi iniziate le operazioni di assistenza e sbarco, che hanno visto utilizzata la tensostruttura approntata dalla Protezione Civile regionale sulla molo 22 della Banchina Marche.

Questo è il quarto sbarco per la città di Ancona e il terzo per la Geo Barents, già approdata in città a gennaio e poi ancora a febbraio su indicazione del Ministero dell’interno. A confermare il buono stato di salute delle 28 persone migranti, tra cui un minore non accompagno, il prefetto di Ancona Darco Pellos, che ha commentato come ormai la macchina di accoglienza, che fin da subito aveva dimostrato la propria efficienza, sia rodata per gestire gli sbarchi offrendo la dovuta assistenza medica e amministrativa.

Il prefetto non scioglie il nodo se in futuro bisognerà aspettarsi o meno un incremento degli sbarchi anche ad Ancona, inclusa per la prima volta nel gennaio del 2023 tra i porti italiani destinati alla accoglienza. La risposta risiede con ogni probabilità negli uffici del Viminale, da cui anche durante l’estate potrebbero arrivare ordini di destinazione allo scalo dorico per le navi delle Ong.

Una eventualità con ogni probabilità legata ai flussi di persone migranti, normalmente in crescita nel periodo estivo e su cui potrebbero andare a pesare le questioni internazionali che vedono la Tunisia affrontare un momento di crisi.

Uno scenario che potrebbe quindi richiedere al porto di Ancona di giocare la sua parte. Il Presidente di Autorità portuale Vincenzo Garofalo fa sapere che per il momento, la struttura mobile dedicata all’accoglienza resterà al suo posto anche ad operazione conclusa. «Nuovi sbarchi? Non sappiamo, a volte questa prospettiva viene affrontata. Noi abbiamo un porto che in questo periodo ha bisogno di spazi. Tutto quello che non ci crea disagio può restare. Se in questo periodo i flussi saranno tali da impegnare anche i nostri porti non lo possiamo prevedere. Le scelte sono fatto a livello centrale, noi facciamo trovare il porto in grado di assolvere ai suoi compiti».