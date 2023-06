Urbino: Torna il Palio dei Trampoli di Schieti, al via la XXIV edizione

3' di lettura

14/06/2023 - Prende il via venerdì 16 giugno, alle ore 18.30, la 24esima edizione del Palio dei Trampoli a Schieti di Urbino. L’apertura della manifestazione è affidata all’incontro ‘Scriviamo insieme una nuova pagina’ che si terrà alla Rotonda del Trampolista, con i saluti delle autorità a seguito del riconoscimento Unesco del Tocatì e del gioco dei Trampoli.

Intervengono il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, il presidente della commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni, il presidente dell’associazione Giochi Antichi di Verona Paolo Avigo, il presidente del Centro Socioculturale don Italo Mancini Silvio Filippini. Coordina Massimiliano Sirotti, vicepresidente del Centro Socioculturale don Italo Mancini. A seguire dimostrazione e prove aperte al pubblico del gioco ospite ‘Sburla la roda’; spettacolo dei trampolieri dell’associazione Circateatro; apertura stand gastronomici e spettacolo itinerante dedicato a Italo Mancini ‘Non chiamatemi Professore’ (primo turno alle ore 19.30, con repliche alle ore 22 e nei due giorni successivi della manifestazione). E ancora: giochi per bambini al teatrino parrocchiale; laboratorio di ceramica; staffetta sui trampoli con sfida dei sei rioni (ore 21); concerto live degli ‘Shampisti’ al parco monumento Italo Mancini; spettacolo di fuoco; musica e disco con Dj Circus.



Sabato 17 giugno, dalle ore 17, tra gli altri appuntamenti sono in programma laboratori di antichi mestieri; giochi da tavolo con la ludoteca club Iddu; inaugurazione della sesta edizione di ‘Mani che si intrecciano’ a cura dell’associazione Salicevivo. Alle ore 21.15 le qualificazioni delle gare sui trampoli, seguite dal concerto live ‘La musica per Piero’ al parco monumento Italo Mancini. Chiusura con musica e disco a cura di Dj Zazza.



Domenica 18 giugno, dalle ore 8.30 (fino alle 10.30) iscrizioni aperte al motoincontro (bar di Schieti). Alle ore 10 Santa Messa con benedizione del gonfalone del Palio nella chiesa di san Giovanni Battista. Dalle ore 15.30 giochi sportivi con gli scout di Fermignano e i bambini della scuola primaria di Schieti; arrampicata delle mura del Castello con ‘The Flow Arrampicata’; giochi da tavolo, laboratori e sfilata dei sei rioni del Palio e del Gruppo storico di Fermignano (ore 18), seguita alle 18.20 dalle gare sui trampoli per bambini e dalle finali delle gare sui trampoli per adulti (ore 19). Quindi premiazioni, balli di gruppo con ‘Danilo’ e chiusura in piazza Cangini alle ore 22.30. Da segnalare anche le mostre ‘I trampoli e l’uomo’ a cura del Centro socio culturale don Italo Mancini nella Salita del Castello; ‘Uno sguardo verso Dio’ a cura di Giuseppe Angeli al Centro Socio culturale don Italo Mancini; ‘Il Cristo di Schieti’ di Guido Edera nella chiesa di san Giovanni Battista; ‘Il sogno di Durer’ a cura del Centro socio culturale don Italo Mancini nel piccolo portico del Castello; ‘l gioco dei Trampoli e riconoscimento Unesco’ a cura del centro socio culturale don Italo Mancini nella sala mostre della chiesa di san Giovanni Battista. L’evento è promosso dal Centro socio culturale don Italo Mancini con i patrocini di Comune di Urbino, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Unione Montana Alto e Medio Metauro e associazione Giochi antichi di Verona. Per informazioni www.paliodeitrampoli.it; tel. 351.8342014 - 320.0340126.