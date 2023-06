Jesi: Allerta meteo gialla: validità per tutta la giornata di giovedì 15 giugno

1' di lettura

14/06/2023 - La Protezione Civile Regionale ha emesso il messaggio di Allertamento n. 53 prorogando l’allertamento per temporali per tutta la giornata di giovedì 15 giugno 2023.

Il transito di un sistema depressionario determinerà, anche per la giornata di giovedì, condizioni di tempo instabile sulle Marche, specie nella prima parte della giornata. A seguire, la ripresa del campo di pressione garantirà una fase di tempo stabile e soleggiato. Precipitazioni: sparse in mattinata, anche a carattere di rovescio o di temporale, più probabili ed abbondanti nel settore centro-meridionale. Fenomeni in attenuazione nel corso del pomeriggio ad iniziare da nord.