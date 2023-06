Fano: Pusher in trasferta in città per spacciare droga tra i giovani, arrestato un 22enne albanese

1' di lettura

14/06/2023 - Era in "trasferta" in città, dal Friuli Venezia Giulia, per spacciare droga ai giovanissimi, approfittando del particolare momento legato all'inizio delle vacanze estive e alle varie feste di fine anno. A scoprire il pusher e ad arrestarlo c'hanno pensato però gli agenti del Commissariato di Polizia di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti.

In manette è finito un 22enne albanese, domiciliato in Friuli Venezia Giulia per motivi di studio. Il giovane era arrivato a Fano e alloggiava in un B&B nella zona sud della città ed è stato notato durante i controlli predisposti dal Commissariato di Polizia proprio per contrastare lo spaccio di droga soprattutto tra i giovani. Gli agenti nel pomeriggio di martedì avevano notato movimenti sospetti nella zona del Pincio, tra i principali punti di ritrovo dei giovani, dove hanno attenziato un'auto in particolare. La stessa vettura è stata poi rintracciata in serata da una Volante nella zona dell'aeroporto.



Dal controllo presso il B&B dove il giovane alloggiava, gli agenti hanno rinvenuto nel possesso dell'albanese ben 40 grammi di cocaina e vario denaro in contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Secondo gli inquirenti la droga era destinata proprio al mercato tra i giovanissimi. Il 22enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e martedì mattina il Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto condannando il giovane a 18 mesi di reclusione, con pena sospesa.

Proseguono dunque i controlli mirati al contrasto dell'uso e dello spaccio di droga fra i giovani che già nei scorsi scorsi aveva consentito di rinvenire stupefacente abbandonato sugli autobus degli studenti.