Ambulanze: Marche Sud penalizzato, Anna Casini presenta un’interrogazione

14/06/2023 - Ambulanze turistiche e penalizzazione per le Marche del Sud, in consiglio regionale arriva l’interrogazione di Anna Casini.

“Acquaroli ha scelto di danneggiare i comuni turistici della costa del sud delle Marche offrendo un servizio sanitario minore rispetto alle altre AST. Infatti solo nelle Province di Ascoli e Fermo le ambulanze che saranno attivate dal 1° luglio per coprire i flussi turistici stagionali non avranno l'infermiere ma solo il soccorritore.” Ad affermarlo è la consigliera regionale Anna Casini.



“Che il governo di destra penalizzi le Marche del Sud non è una novità (basti vedere gli investimenti infrastrutturali degli ultimi 2 anni) ma che si arrivi a una disparità di trattamento sull’assistenza sanitaria è inaccettabile. Per questo” prosegue la vicecapogruppo dem “ho presentato insieme a tutto il gruppo consiliare del PD un’interrogazione, per sapere perché nelle province di Ascoli e Fermo nelle ambulanze attivate per il periodo estivo non sarà presente un infermiere a bordo. È un fatto molto grave che impatta sulla salute di cittadini e turisti” rimarca Anna Casini “perché rispetto al soccorritore, l’infermiere può somministrare farmaci particolari ai pazienti soccorsi dalla PoTES o decidere un trasferimento d’urgenza di un paziente in altra struttura ospedaliera.”



“Spero che Saltamartini sia in grado di far cambiare idea ad Acquaroli” conclude Casini “perché le decisioni prese non hanno alcuna motivazione, se non quella di non avere attenzione per i nostri territori.”