Il sindaco Olivetti: "Chiesta la proroga dello stato di emergenza, potrebbe essere rivisto anche ponte degli Angeli"

2' di lettura

13/06/2023 - "Prorogare lo stato di emergenza per l'alluvione di settembre di un altro anno e considerare nello stato di calamità anche i danni subiti per gli allagamenti di maggio". Sono alcune delle richieste che il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha portato sul tavolo del confronto tenutosi in Regione alla presenza del presidente Francesco Acquaroli.

“Ho insistito nella richiesta della proroga di un anno dello stato di emergenza che altrimenti finirebbe a settembre -riferisce Olivetti- serve più tempo per dare modo a molti alluvionati di sistemare le proprie abitazioni. Una richiesta rispetto alla quale ci è stata data una rassicurazione di massima così come abbiamo chiesto di includere nello stato di calamità anche i danni procovati dagli allagamenti del maggio scorso”.



Altra questione è quella relativa alla delocalizzazione di alcune abitazioni, quelle ritenute più a rischio, perchè situate a ridosso del fiume o in prossimità delle vasche di laminazione che saranno realizzate per evitare che le piene del Misa si riversino nel centro storico e nel centro abitato. “Abbiamo ricevuto la richiesta di una cinquatina di famiglia di delocalizzare la propria abitazione piuttosto che ripristinarla dopo l'alluvione -prosegue Olivetti- anche su questo abbiamo aperto un confronto con la Regione che sta valutanto anche di espropriare (e risarcire i proprietari) alcune abitazioni situate in prossimità dell'area dove dovrebebro essere realizzate le vasche di laminazione. Al momento c'è uno studio in corso con l'Università Poitecnica delle Marche e l'area individuata potrebbe essere a nord del fiume, dove si dovrebbe procedere con degli espropri e risarcire i proprietari”.



In Regione è in corso anche una più ampia riflessione sul futuro di Ponte Garibaldi che pare sarà strettmente lagato a quello del ponte degli Angeli dell'8 dicembre. Se infatti il progetto della ricostruzione prevede per ponte Garibaldi un ponte ad impalcato curvo, in modo poter guardagnare la massima altezza, va da sè che dovrebbe avere la stessa conformazione anche il ponte degli Angeli dell'8 Dicembre. Non è escluso che la Regione preveda una riqualificazione anche di questo ponte, seppure realizzato ex novo recentemente. “La Regione sta ragionando per trovare la soluzione migliore che metta in sicurezza il centro -conferma il sindaco- al momento sono stati confermati gli step successivi all'apertura della passerella, ossia entro 20 giorni lo spostastamento dei sottoservizi di ponte Garibaldi e subito dopo il suo abbattimento”.