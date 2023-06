Fermo: Sentimenti di gratitudine e rispetto umano: le testimonianze di Remigio Ceroni e Fabrizio Cesetti sulla scomparsa di Silvio Berlusconi

2' di lettura

12/06/2023 - “ Sono molto dispiaciuto, è mancato un grande protagonista della politica nazionale dell’ultimo trentennio. Sento nei suoi confronti sentimenti di profonda gratitudine."- le parole dell'ex Coordinatore regionale di Forza Italia.

Fermano- La morte di Berlusconi è una notizia dirompente che crea cordoglio umano e non lascia nessuno indifferente, a prescindere dalle idee politiche. Men che meno i politici del fermano che con lui si sono incrociati negli anni in Parlamento e lo hanno vissuto molto da vicino.

Soprattutto il Deputato e Senatore Remigio Ceroni che ha militato a lungo in Forza Italia prima e Popolo della Libertà poi, ricevendo già nel 2003 dallo stesso Berlusconi il ruolo di coordinatore regionale del partito per le Marche.

. Anche se dal 2021 Ceroni è confluito nel gruppo di “ Coraggio Italia”, appena diffusasi la notizia del decesso Di Silvio Berlusconi, il suo telefono ha preso a squillare insistentemente, Tutti in cerca di un suo commento, di una sua dichiarazione. Richiesta alla quale non si è sottratto, pur rispondendo in maniera concisa e tranchant: “ Sono molto dispiaciuto, è mancato un grande protagonista della politica nazionale dell’ultimo trentennio. Sento nei suoi confronti sentimenti di profonda gratitudine. E altro non aggiungo”.

Anche l’ex onorevole Fabrizio Cesetti , che con Berlusconi si è incrociato in Parlamento nella legislature che si sono succedute dal ’94 al 2001, lo definisce “ un grande uomo e leader protagonista della storia d’Italia”. “Ovviamente non ho mai condiviso le sue idee politiche di parte avversa alla mia - ha commentato il pi diessino Cesetti- ma a Silvio Berlusconi riconosco la grandezza di un uomo che, con tutti i limiti e i difetti, è riuscito a costituire un partito di cui poi è diventato leader della scena politica italiana . Non ho avuto con lui relazioni profonde, ma ci siamo sempre scambiati il saluto in Parlamento e ricordo che quando nel 2009 fu colpito in volto dalla statuetta lanciatagli dalla folla durante un comizio in Piazza del Duomo a Milano, in qualità di Presidente della Provincia di Fermo gli scrissi una lettera di solidarietà”.