Civitanova: Telefonate e lettere, il filo diretto tra Berlusconi e Civitanova

12/06/2023 - Seppur senza mai incontrarsi fisicamente (la sua unica volta nel Maceratese risale al 1995 per un comizio tenutosi nel capoluogo, al cinema Italia), le strade di Silvio Berlusconi e Civitanova si sono incontrate diverse volte negli ultimi anni.

Nell’ottobre 2014, quando la città ospitò la convention nazionale del partito, provocò a ricaricare le pile di un popolo, quello di Forza Italia, che stava attraversando un periodo di riorganizzazione dopo la caduta del suo ultimo governo e il Patto del Nazzareno con Matteo Renzi. Si collegò in diretta telefonica durante la giornata di lavori e mostrò una volta di più il suo volto leonino. «ho il sogno di vincere con una Forza Italia da sola, senza alleati, per poter disporre di una chiara maggioranza in Parlamento», disse quella volta, ma la storia non gli diede giustizia, con la sua creatura che, negli anni, si è vista sorpassare all’interno dell’alveo del centrodestra prima dalla Lega e poi da Fratelli d’Italia.

Nel giugno 2021, nel giorno dell’inaugurazione della sede regionale del partito alla presenza del suo “delfino” Antonio Tajani, Berlusconi tornò a prendere in mano il telefono. Qualche mese prima aveva promesso che sarebbe sceso di persona nelle Marche, ma alla fine ce ne fu modo e allora chiamò di persona durante la mattinata per complimentarsi con il sindaco Fabrizio Ciarapica, vice coordinatore regionale del partito già dall’anno precedente (quando invece da Berlusconi arrivò una lettera di congratulazioni). «Mi dicono che sei uno dei più bravi sindaci d’Italia, sono felice che tu sia con noi – disse al primo cittadino durante il pranzo che precedette la visita al centro vaccinale dei vertici forzisti – presto con il senatore Gasparri ti chiameremo. Dagli amministratori e dai sindaci sono convinto passerà il rilancio del partito per una nuova vittoria».

Vittoria che si è materializzata lo scorso anno, con Ciarapica riconfermato alla guida della città: la videocall del 27 giugno 2022 per complimentarsi del successo è l’ultimo contatto tra il Cavaliere e la città. «Complimenti per l’ottimo risultato – disse al primo cittadino – il consenso degli elettori premia sempre chi ha operato bene».

Naturalmente, proprio da Ciarapica è arrivato il messaggio più sentito nelle sue condoglianze. «La scomparsa del presidente Silvio Belusconi, lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Un uomo che ha profondamente segnato la storia non solo politica dell’Italia e ne è stato uno dei più grandi protagonisti degli ultimi trent’anni, leader carismatico e grande imprenditore: quattro volte presidente del Consiglio, ha guidato l’Italia con i governi più lunghi della nostra storia repubblicana, politico di spicco nella politica estera e imprenditore che fece gol in tutti i settori in cui si è cimentato: dalle costruzioni, alla pubblicità, alla finanza, al mondo dell’informazione, allo sport. In una famosa intervista disse che da giovane fu colpito dalla lettura di un libro: “L’elogio della follia”, di Erasmo da Rotterdam. Colse l’essenza di quel libro quello di andare oltre il visibile e il conosciuto, i suoi sogni sono diventati sempre realtà che hanno cambiato il profilo dell’Italia in ogni settore da lui toccato. Per questo fu pioniere in moltissime attività che portò avanti sempre conseguendo il massimo dei successi. Dobbiamo a lui la grande capacità di entrare a gamba tesa nella politica italiana in un momento di grande confusione e difficoltà negli anni più bui della nostra democrazia con quello tsunami che fu tangentopoli. Era il 1994 e in tre mesi fu capace di metter su una macchina da guerra fondata sui principi liberali e moderati di centrodestra con la creazione di Forza Italia. E fu incredibilmente successo ribaltando un situazione che sembrava già scontata per il Pds di Occhetto. Da quella primavera quel partito fu riferimento di oltre la metà degli italiani. Ha avuto la straordinaria capacità di farci sognare la rivoluzione liberale e di metterci la faccia sempre su ogni battaglia, anche quella giudiziaria. Non dimenticheremo neppure il suo grande tratto di umanità, vicino ai sofferenti con beneficenze che mai sapremo fino in fondo, conosceva le storie personali dei suoi collaboratori, si interessava a loro e come poteva aveva sempre un occhio di riguardo per loro. La sua grande educazione e le buone maniere spesso spiazzavano anche i più temuti avversari, cosa nota a tutti. Noi continueremo a rendere omaggio al nostro leader percorrendo la strada ben tracciata da lui sui principi liberali, garantisti, cristiani, europeisti e atlantisti. Ai suoi cari, ai suoi figli, alla compagna Marta, a tutti coloro che l’hanno amato, conosciuto e stimato, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio».

Non sono mancati però tanti altri messaggi di cordoglio dopo la notizia della sua scomparsa. A partire dal presidente della Regione Francesco Acquaroli. «Il presidente Berlusconi ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese e lo ha fatto nelle istituzioni e nella politica, ma anche nell'impresa, nella comunicazione e nello sport. Un uomo illuminato che non mancherà solo al centrodestra ma a tutta l’Italia». Pensieri analoghi nelle parole di Jessica Marcozzi, esponente di punta di Forza Italia in Regione. «A titolo personale, in qualità di capogruppo regionale FI, e del gruppo consiliare regionale esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro amato presidente Silvio Berlusconi. Fondatore del nostro partito, il presidente è stato sempre un faro e una fonte di ispirazione per tutti noi. Ha impersonificato i valori di Forza Italia, essendo per noi una guida lungimirante, un punto di riferimento e una presenza costante. La sua dipartita rappresenta per tutti noi una perdita immane, lascia un vuoto incolmabile ma i suoi insegnamenti vivranno per sempre. E ora abbiamo ancor più il dovere di farci portatori di quei valori di libertà che il presidente ci ha trasmesso e insegnato». Anche la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, è sulla stessa lunghezza d’onda. «Apprendo con dolore la notizia della morte di Silvio Berlusconi, protagonista della storia italiana prima come imprenditore di straordinario successo e poi come politico fino ad arrivare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proprio a lui si deve la fondazione del centrodestra per come viene inteso tuttora ed è stata una figura centrale e di riferimento nelle stagioni del centrodestra di governo degli ultimi trent'anni. Nell'aspetto imprenditoriale ha assicurato futuro, stabilità e prosperità economica per migliaia di famiglie, sinonimo di quell'impresa di qualità che è un'eccellenza tutta italiana. Porgo le condoglianze mie e di tutta la comunità politica che rappresento alla famiglia Berlusconi e ai colleghi e rappresentanti territoriali di Forza Italia».

