10eLotto, colpaccio a Fano: vinti 30mila euro

12/06/2023 - Marche protagonista con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Fano è stato messo a segno un 8 Oro dal valore di 30mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi di euro in questo 2023.

Tra le ultime vincite di rilievo in provincia di Pesaro Urbino si segnalano il 5 al VinciCasa del 10 marzo a Monte Porzio - che ha fruttato ben 500mila euro - e il 5 al Superenalotto di gennaio a Pergola. A inizio anno anche il premio di terza categoria della Lotteria Italia che ha portato 20mila euro nelle tasche di qualche fortunato di Colli al Metauro.