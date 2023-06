Fano: Un’estate di emozioni alla Rocca: 32 eventi in cartellone tra musica, arte, cultura e comicità. Il programma

8' di lettura

10/06/2023 - Ben 32 eventi in 90 giorni. In altre parole, per circa un mese e mezzo, una media di oltre un appuntamento ogni tre giornate. Anche per l’estate 2023 è davvero ricco il palinsesto pensato per la Rocca Malatestiana, contenitore di arte, cultura e spettacolo sempre più vivo e attivo.

“Chiamale se vuoi emozioni alla Rocca”, dicono gli organizzatori citando una nota canzone scritta da Mogol per Lucio Battisti. È questo il leit motiv del cartellone promosso dalla RTI Rocca Malatestiana composta da Opera Onlus, Coop Culture e Nuovi Orizzonti coop. d’intesa insieme all’assessorato alla cultura del Comune di Fano, con il contributo della Regione Marche e di Aset.

A festival e rassegne come Fano Jazz, Symphony Pop e Centrale fotografia, si aggiungono altre quattro proposte: Comizi d’Amore (con sette concerti dedicati ai cantautori), AMUR rassegna per i Giovani, Amici in Rocca con comici e ARTE mostre e installazioni, curate dal direttore artistico Massimo Puliani. All’interno spazio alla cultura con la ‘c‘ maiuscola e a momenti squisitamente pop, tra cui l'esibizione dei Panpers, star del web prestate al piccolo schermo - conducono infatti il programma comico ‘Only Fun’ sul canale Nove - e ricostruzioni storiche in musica come quella di Roberto Mercadini sulla ricorrenza dell'esplosione atomica del 1945. E sono soltanto alcuni dei tasselli di un mosaico multiforme che sa dare spazio anche ad alcuni autori fanesi, tra cui Luciano Pusineri, Emanuela Orciari e Virginio Ridolfi, con le cui mostre si crea un filo – immaginario ma non troppo – tra musica e cinema, da Fellini a Visconti passando per Wenders.

“Il programma di quest’anno – ha commentato Puliani - mette insieme più linguaggi artistici, come la canzone e l’affabulazione, la visionarietà e il pittorico, il fotografico e l’illustrazione. Ben quattro le prime nazionali e i concerti dedicati a Battisti, Pino Daniele e Lucio Dalla con interpreti che autorevoli, in primis Mogol, il maggior autore italiano che presenterà un suo concerto musicale il 26 giugno”.

IL PROGRAMMA

COMIZI D’AMORE

CONCERTI & RACCONTI

26 GIUGNO 2023 – h. 21:15

MOGOL RACCONTA MOGOL

con Mogol accompagnato dalla voce e il pianoforte

del M° Giuseppe Barbera e dalla band Progetto Mogol

Massimo Satta, chitarra, Sandro Rosati, basso, Giulio Proietti, batteria

Incontro con la musica oltre i confini; combinazione perfetta tra musica,

filosofia, cultura e storia della musica italiana.

Sul palco della Rocca Malatestiana di Fano "Mogol racconta Mogol'

Le sue canzoni hanno venduto 523 milioni di dischi. Ha scritto piu 1800 brani e ha avuto piu di 150 canzoni prime in classifica per settimane: se si dice Mogol si parla di storia, di cultura e di poesia.

Il concerto/incontro sarà un viaggio nella vita e nelle canzoni del più grande poeta della canzone italiana (non solo di Battisti ma anche di altri grandi cantanti) accompagnato dalla voce e il pianoforte del M° Giuseppe Barbera e dalla band Progetto Mogol (Massimo Satta alla chitarra, Sandro Rosati al Basso e Giulio Proietti alla batteria)"

"Uno spettacolo imperdibile e un’occasione incredibile per vivere con Mogol una grande esperienza in un viaggio fatto di musica e parole,

un viaggio che ognuno vive in maniera propria, perchè il suo repertorio ha fatto la storia e ha abbracciato la vita di moltissimi di noi.

Un cammino tra le canzoni storiche del Maestro in cui lui stesso racconta aneddoti, genesi e senso dei suoi testi e che i musicisti di PROGETTO MOGOL proporranno al pubblico regalando un evento unico sull'onda del coinvolgimento e dell'emozione. Non mancherà lo spirito leggero e divertente che permetterà al pubblico di rivivere momenti importanti della propria vita

1 LUGLIO 2023 – h. 21:15

LA SOFFITTA DI LUCIANO

“Storia di un pittore attore fanese: Luciano Pusineri”

Spettacolo a cura di Enzo Vecchiarelli, chitarra, canto e narrazione

con Susanna Pusineri, canto e narrazione, Claudio Tombini, canto

e narrazione, Massimiliano Poderi, violino. Prima nazionale

A seguire inaugurazione mostra a cura di Barbara Pusineri

e Cinzia Antinori (mostra aperta fino al 20 luglio)

13 LUGLIO 2023 – h. 21:15

CIA’ GUAGLIO’ special guest TONY ESPOSITO

spettacolo di James La Motta e Salvatore Mazzella

Dedicato a Pino Daniele

31 LUGLIO 2023 – h. 21:15

QUANDO...PINO DANIELE

e MASSIMO TROISI

“Quando” scritto e ideato da Diego Tancredi, Progetto Neapolis Anamnesi

con Antonio Carluccio voce, chitarra Diego Tancredi narrazione

Marco Vidino, chitarra e arrangiamenti (prima nazionale)

6 AGOSTO 2023 – h. 21:15

ROBERTO MERCADINI:

spettacolo: “Little Boy: Storia incredibile e vera della Bomba Atomica”

con le musiche dal vivo di Dario Giovannini

Spettacolo per la ricorrenza dell’esplosione atomica del 1945

9 AGOSTO 2023 – h. 21:15

BELLA LAVITA: LUCIO DALLA

“Bella Lavita” concerto/racconto ispirato ai racconti di Lucio Dalla

con Stefano Fucili e Piazza Grande Band, con Fabrizio Bartolucci,

Tommy Graziani, Tommy Baldini, Roberto Panaroni, Carlo Simonari

(prima nazionale)

2 SETTEMBRE 2023 – h. 21:15

ELISA & RIDOLFI: CITTÀ D’O MARE

Concerto/Racconto: Un viaggio tra i porti di Napoli, Genova, Lisbona e…

Fano, ideato e condotto da Diego Tancredi con Elisa Ridolfi,

Riccardo Bertozzini, Andrea Atto Alessi. Special guest Ciro Carbone

Prima dell’evento inaugurazione spazio pittorico con un’opera

di Virginio Ridolfi con le musiche tratte dal film WIm Wenders.

(la mostra rimarrà aperta fino al 10 settembre)

Iniziativa per l’inaugurazione dell’A.A.del circolo culturale A.Bianchini

AMICI IN ROCCA COMICI

3 LUGLIO 2023 – h. 21:15

SALOTTONNIS

Serate con Alessandro Onnis, inviato delle “Iene” con ospiti amici

Serate con Alessandro Onnis, inviato delle Iene e padrone di casa della serata. Serata spettacolo dove ospiterà diversi amici nel salotto della Rocca Malatestiana con risate, aneddoti e spettacolo inaspettato.

9 LUGLIO 2023 – h. 21:15

I PANPERS - serata di risate

direttamente dal Nove tv con “Only Fun” per una serata di risate e divertimento

Coop. Nuovi Orizzonti in coll.ne RTI Fano Rocca Malatestiana

2 AGOSTO 2023 – h. 21:15

SALOTTONNIS

Serate con Alessandro Onnis, inviato delle Iene e padrone di casa

della serata. Serata spettacolo dove ospiterà diversi amici nel salotto

della Rocca Malatestiana con risate, aneddoti e spettacolo inaspettato

3 SETTEMBRE 2023 – h. 21:15

SALOTTONNIS

Serate con Alessandro Onnis, inviato delle Iene e padrone di casa

della serata. Serata spettacolo dove ospiterà diversi amici nel salotto

della Rocca Malatestiana con risate, aneddoti e spettacolo inaspettato

AMUR arte e musica rigeneratrici

29 GIUGNO 2023 – h. 21:15

WILD BOYS!

scritto da Paolo Logli, con Claudia Campagnola

e Ivana Pellicanò, regia di Norma Martelli

(prima nazionale) Nell’ambito di AMICI IN ROCCA

11 LUGLIO 2023– h.21:15 TORNO ENTRO LE 6

AMBITO DjCONTEST

Ambito Territoriale Sociale 6 Fano

in collaborazione con l’Associazione Culturale Bobina Network e Cooperativa Opera

12 LUGLIO 2023 – h. 21:15 TORNO ENTRO LE 6

AMBITO MUSIC CONTEST

Serata Finale Concorso per musicisti e cantanti

Ambito Territoriale Sociale 6 Fano

in collaborazione con l’Associazione Culturale Bobina Network e Cooperativa Opera

14 LUGLIO 2023 – h. 21:15

FRANCESCO DE CARLO

spettacolo: “Limbo”

Altrascena srl in collaborazione con NFUC events

19 AGOSTO 2023 – h. 18:00 in poi

ROCK THE ROCCA

Rebel house (srls) incollaborazione con Ambito Territoriale Sociale 6 Fano

E R.T.I.

ARTE

1 LUGLIO 2023 – h. 21:15

LA SOFFITTA DI LUCIANO

Enzo Vecchiarelli, Claudio Tombini e il gruppo Musica&Parole

Recital musicale ideato da Enzo Vecchiarelli in omaggio

al pittore/attore Luciano Pusineri

A seguire inaugurazione mostra a cura di Barbara Pusineri

e Cinzia Antinori (mostra aperta fino al 20 luglio)

5/27 AGOSTO 2023 – h. 21:15

EMANUELA ORCIARI

mostra/racconto: “Le donne che guardano il mare”

omaggio a “Maria Risorta” con suoni dal film di Visconti

2 SETTEMBRE 2023 – h. 21:15

ELISA & RIDOLFI: CITTÀ D’O MARE

Concerto/Racconto: Un viaggio tra i porti di Napoli, Genova, Lisbona e…

Fano, ideato e condotto da Diego Tancredi con Elisa Ridolfi,

Riccardo Bertozzini, Andrea Atto Alessi. Special guest Ciro Carbone

Prima dell’evento inaugurazione spazio pittorico con un’opera

di Virginio Ridolfi con le musiche tratte dal film WIm Wenders.

(la mostra rimarrà aperta fino al 10 settembre)

Iniziativa per l’inaugurazione dell’A.A.del circolo culturale A.Bianchini

Da definire 2023

ARTE & SALUTE

A cura di RTI, iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano,

settore “Volontariato, filantropia e beneficenza”, con artisti dell’Accademia

di Belle Arti di Urbino

BIGLIETTERIA

On Line: www.vivaticket.com

Teatro della Fortuna di Fano, T. 0721.800750

dal mercoledì al sabato con orario: 10,30-12,30 e 17,30-19,30

Il giovedì e venerdì solo di pomeriggio: 17,30-19,30

Nel giorno di spettacolo: 10.30–12.30 e 17.30-19.30

e dalle ore 20,00 il botteghino sarà attivo solo alla Rocca Malatestiana

Info

www.fanorocca.it