Ancona Street Parade: Otto ore di festa scuotono il centro città [VIDEO]

11/06/2023 - Oltre 2000 mila persone hanno partecipato alla parata danzate anticapitalista di Marche SmashRepression, contro il decreto anti rave del governo Meloni. Centri sociali, attivisti e attiviste femministe e LGBTQ+, ambientalisti e il popolo dei rave si prende il centro di Ancona a suon di musica

“You gotta fight for your right to party” (devi lottare per il tuo diritto di fare festa” cantavano in un noto brano i Beastie Boys e il popolo che ha invaso le strade del capoluogo dorico sembra averli presi in parola. Ad organizzare l’evento che ha richiamato oltre 2000 partecipanti da tutte la regione Marche SmashRepression, una rete di associazioni e centri sociali nata in seguito alle riforme anti rave del governo Meloni. La campa di finanziamento autonoma è iniziata settimane fa, con eventi i cui proventi sarebbero andati a sostenere l’appuntamento di sabato 10 giugno.

Decine di persone che hanno lavorato in rete per creare un evento che riunisse tutte le sue voci nel capoluogo dorico nel pomeriggio di sabato con una Street Parade. A metà tra festa e manifestazione la Street Parade consiste in un corteo di carri, ognuno dei quali spara musica ad altissimo volume (prediletta la musica elettronica, ma non solo). Assieme ai decibel obiettivo della street parade di Ancona portare in piazza anche un messaggio anticapitalista, delineato nei contenuti ambientalisti e dei diritti sociali, a partire dalla parità di genere e i diritti delle persone LGBTQ+. Assieme alla musica e ai diritti la manifestazione attrae per sua natura anche una componente di utilizzo nell’uso di sostanze stupefacenti, con rivendicazione di autodeterminazione nell’assunzione di sostanze e liberalizzazione.

Altissima l’attenzione dedicata alla sicurezza, con un efficiente servizio d’ordine dedicato alla prevenzione e alla gestione del corteo. A scortare per tutto il tempo la manifestazione il cordone della Questura, che ha scopo precauzionale ha momentaneamente sospeso durante il passaggio della parata la vendita di alcolici negli esercizi che davano sul percorso. Non sono stati segnalati malori, incidenti o altri disagi ai partecipanti e alla città durante tutta la manifestazione.

Oltre 2000 i partecipanti arrivati da tutta la regione, riunitisi nonostante un meteo incerto (poi risoltosi in una serata senza pioggia) in piazza Pertini alle ore 17. Alle 19 il corteo partiva, per attraversare ballando il centro di Ancona, passando per Corso Stamira, e via XXIX settembre, per arrivare al largo della Fiera della Pesca dove la festa proseguiva fino alle 2 della notte.

In tantissimi ad aggregarsi al corteo o a raggiungere la festa di fronte al Lazzaretto, anche tra gli anconetani che inizialmente non erano al corrente dell’evento che ha raccolto ogni tipo di partecipante, compresa anche qualche famiglia con bambini piccoli e meno piccoli (tutti protetti da tappi per le orecchie o cuffie antirumore).

Non tutti i cittadini sono stati altrettanto entusiasti nel veder attraversare il centro dal rumoroso ed eclettico popolo dello SmashRepression. Quello sceso in strada ad Ancona è un evento sicuramente divisivo che dimostra però le potenzialità del Capoluogo dorico e le energie costruttive di una parte di cittadinanza spesso dimenticata o sottovalutata dai canali ufficiali, che ha dimostrato con il proprio evento di essere capace di far vibrare un’intera città a ritmo di musica.