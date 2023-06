Ancona: La pasticceria Foligni dedica un nuovo gusto ad Ancona, è la granita Vanvitelli [VIDEO]

2' di lettura

11/06/2023 - In occasione del 250esimo anniversario della morte del grande architetto del Lazzaretto e della Chiesa del Gesù la pasticceria Foligni dedica all’artista una granita dedicata alla sua storia

Una granita che unisce i sapori delle diverse anime del più grande architetto italiano del XVIII secolo. L’aroma del limone della Campania e il freddo dell’Europa del nord si uniscono in una granita al limone da abbinare ai sapori importati dal medio oriente dai romani come, menta o amarena.

Così la nota pasticceria anconetano Foligni ha voluto omaggiare l’architetto Luigi Vanvitelli, nato a Napoli da mamma partenopea, Anna Lorenzani e padre olandese, il pittore Caspar van Wittel. Dopo la formazione nella Roma papalina Luigi Vanvitelli, divenuto apprezzato architetto di Papa Clemente XII viene inviato ad Ancona dove realizza opere che impreziosiscono ancora oggi il capoluogo dorico, primo tra tutti il Lazzaretto, oggi Mole Vanvitelliana, senza dimenticare la Chiesa del Gesù, l’Arco Clementino e l'edicola della Madonna del Duomo di Ancona.

Il primo marzo 2023 è stata la ricorrenza dei 250 anni dalla morte di questo grande artista italiano e la Pasticceria Foligni ha voluto dedicare al Maestro un nuovo dolce: Una granita gusto limone, da abbinare a menta o amarena. «Portiamo avanti una tradizione che ci contraddistingue- ci ha spiegato il titolare Francesco Foligni- parliamo del nostro territorio attraverso il gusto. Una tradizione nata con la “Roccia del Conero” creata da mio nonno, portata avanti da mio padre con il “Ballaro” e che prosegue ancora oggi con Il “Grottarolo”».

Una tradizione che si ritrova anche nel gusto della granita, realizzata con un macchinario “d’epoca” per la realizzazione del gelato «Nessuno utilizza più questa macchina. Ha una modalità di lavorazione completamente diversa dalle macchine moderne e porta a un risultato in cui la differenza si sente rispetto alle granite a cui siamo abituati» ci spiega Francesco Foligni chi ha assaggiato la granita “Vanvitelli” non può che confermare.