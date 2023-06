Urbino: Si cercano comparse per il film "Pasquale Rotondi un eroe italiano", giovedì il casting a Urbino

2' di lettura

10/06/2023 - Cercasi comparse per un film su un grande eroe italiano. CNA Cinema e Audiovisivo Marche comunica che giovedì 15 giugno a Urbino, al Palazzo del Collegio Raffaello in piazza della Repubblica 13 (1°piano), si svolgerà un casting per la ricerca di piccoli ruoli, figurazioni speciali e comparse per il film, diventato noto per aver salvato durante la seconda guerra mondiale circa diecimila opere d'arte italiane dalla distruzione e dal saccheggio delle truppe naziste.

Il film è prodotto da Qualityfilm, con il sostegno del Ministero dei beni culturali e Rai Cinema e sarà girato nel mese di luglio nella città di Raffaello e zone limitrofe.



CNA Cinema e Audiovisivo Marche comunica inoltre che saranno privilegiati i candidati residenti nelle Marche (preferibilmente nella provincia di Pesaro e Urbino).



Questo il programma del casting che sarà curato dalla società di produzione Guasco di Ancona associata a Cna Cinema:

Ore 10.00-19.00 casting uomini e donne di età compresa fra 18 e 50 anni.

Ore 16.00-19.00 casting bambine di età compresa fra 4 e 10 anni (accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci).



Il film è ambientato tra gli anni Trenta e Quaranta quindi si richiedono le seguenti caratteristiche: capelli non tinti, disponibilità a eventuale taglio di capelli e/o barba, capelli non troppo corti per gli uomini (almeno 4 cm), nessun tatuaggio su mani, collo, testa, né piercing, abbronzatura eccessiva, unghie o trucco con trattamenti permanenti.



Per partecipare al casting è necessario presentarsi con fotocopia del documento di identità; codice fiscale e Iban negli orari e nel luogo indicato per fare la foto e firmare relativa liberatoria.



Le persone selezionate saranno poi contattate dalla produzione.



contatti: guascocasting@gmail.com