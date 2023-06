Nuovi orari estivi di Trenitalia, Brandoni: “Cresce l’offerta della mobilità sostenibile”

1' di lettura

09/06/2023 - “Cresce l’offerta dei servizi ferroviari per l’estate di Trenitalia e le Marche sono sempre più raggiungibili, privilegiando una mobilità dolce che impatta positivamente sull’ambiente, contribuendo a decongestionare il traffico su gomma. La Trenitalia Summer Experience 2023 rafforza ulteriormente i collegamenti a disposizione dei passeggeri, potenziando, in particolare, i servizi turistici del periodo estivo”.

È quanto afferma l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni, dopo la presentazione del nuovo orario estivo da parte di Trenitalia. “Come Regione ci siamo impegnati affinché fossero implementati i collegamenti con l’Aeroporto internazionale di Ancona, in particolare per agevolare il flusso in arrivo e per avvicinare le Marche ai principali mercati di riferimento. Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo, a partire da domenica 11 giugno, l’aeroporto sarà servito con quattro nuovi treni e tre nuove fermate, portando a 37 i collegamenti giornalieri. È stata accolta anche la nostra richiesta di favorire la mobilità balneare, tra entroterra e mare, con due nuovi collegamenti festivi tra Fabriano e Senigallia, consentendo alla spiaggia di velluto di essere accessibile anche senza ricorrere all’automobile".

"In generale, tutta la strategia regionale dei collegamenti Link, per godere delle località balneari scegliendo il treno, esce rafforzata dall’introduzione del nuovo orario, favorendo quell’intermodalità che abbiamo sempre auspicato e che ora diventa una realtà sempre più conclamata e competitiva, con accertati tempi di percorrenza ridotti rispetto all’automobile. Nelle Marche l’estate può essere vissuta e goduta utilizzando il treno: è questo il messaggio che abbiamo voluto consolidare, confermando anche la convenienza del Marche Line (il collegamento ferroviario del fine settimana da Piacenza a San Benedetto del Tronto), con lo sconto del 50% sul biglietto di andata e ritorno”.