Civitanova: La cultura civitanovese riempie la sala consiliare: "ora un osservatorio permanente per crescere ancora di più"

09/06/2023 - La galassia della cultura civitanovese ha risposto in massa alla “chiamata” del consiglio comunale aperto. La sala consiliare era gremitissima ieri sera in occasione appunto della seduta dell’assise civica voluta dal Dipende da Noi per fare rete ed avanzare proposte per la crescita culturale della città. Associazioni, docenti, artisti, in tanti hanno voluto esserci e far sentire la propria voce agli amministratori comunali, con un obiettivo più o meno comune a tutti: la volontà di coordinarsi per avere ancora più forza.

È stato il consigliere comunale di Dipende da Noi, Roberto Mancini, a farsi portavoce di questa istanza: costituire a tutti gli effetti un organo, che sia un osservatorio o altro, che raccolta al suo interno tutte le voci della cultura cittadina per coordinarsi, confrontarsi e crescere. «Questa risposta da parte degli operatori culturali è il segno che siamo pronti a fare il prossimo passo per salire di livello – ha detto Mancini – non si può più prendere di andare avanti con l’adagio del “si è fatto sempre così, perché cambiare?”. In questo sentire comune non c’è spirito di fazione, vogliamo costruire un piano organico, una visione che parta dal dialogo anziché continuare in maniera frammentaria e scollata. Basta affidi diretti per eventi ed iniziative, meno mega eventi-vetrina, più sintesi tra questi e le attività frequenti che coprono tutto l’anno, coinvolgere di più scuole e università, una gestione più oculata degli enti pubblici come la biblioteca e la fototeca queste sono le idee che mettiamo sul piatto. Purtroppo al momento ci sono tre circuiti che viaggiano su livelli scollegati: le istituzioni, le scuole e gli operatori culturali. C’è una grande domanda di bellezza e creatività, diamogli una risposta».

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha mostrato apertura alla proposta, anche se l’ha rimandata alla Commissione competente. «Ho accolto con favore questo Consiglio comunale che offre a me e alla mia giunta di confrontarci con tutti voi su un argomento di primaria importanza che è il settore della cultura di Civitanova Marche e la conseguente crescita culturale di tutta la nostra cittadinanza – ha detto Ciarapica, che ha avocato a sé ormai da anni la delega alla cultura – credo che Civitanova Marche in questi sei anni non sia seconda a nessuna città a parità di cittadinanza in tutte le Marche e forse anche in Italia, pur non essendo città capoluogo. Anzi, sono convinto che la strada intrapresa in questi anni sia giusta e vada rafforzata con il contributo di tutti. Di seguito, mi premerà ricordare tutte le iniziative culturali che fanno della nostra città una vera eccellenza in questo particolare settore. Civitanova Marche è una grande fucina di eventi culturali continui che comprendono tutte le stagioni e che si dipanano fra la città alta e quella costiera. Grazie alla nostra attenzione continua e all’ottimo lavoro degli uffici competenti che sanno ben lavorare in sinergia, siamo riusciti a coinvolgere, in primis, tutti i nostri cittadini, poi con un lavoro costante e graduale siamo riusciti anche nella non facile impresa di destagionalizzare i nostri flussi turistici e di visitatori. Infine il lavoro della cultura e questo mi piace sottolinearlo, ha inteso soprattutto il coinvolgimento nelle tante degli adulti ma soprattutto dei giovani. Lì, dove deve concentrarsi prioritariamente il nostro lavoro per creare cittadini migliori e sempre più istruiti. Nella nostra città non assistiamo alla desertificazione culturale, male terribile di questi anni, né assistiamo all’abbandono dei cicli scolastici. Continueremo a potenziare tutto ciò convinti di essere sulla giusta strada, il pubblico qualificato e i numeri dei visitatori fin qui ci hanno premiato».

Uno dopo l’altro, poi, hanno preso la parola operatori culturali, ognuno con proprie idee e proposte. Il pro rettore dell’Università di Macerata Claudio Socci ha aperto a possibili collaborazioni, ricordando che «l’università ha un duplice ruolo: oltre a quello della formazione, c’è quello della ricerca, può essere di supporto importante alle scelte di un’amministrazione», mentre il docente dell’Iis Da Vinci Marco Recchi ha espresso la speranza che un giorno si possa trasformare la casa colonica vicina all’istituto in un museo della scienza. Stefania Minciullo, dell’associazione Fluidonumero9, ha parlato della difficoltà per un professionista della cultura nel trovare spazio e Civitanova e che sarebbe importante avere un assessore vero con la delega alla cultura e una vera direzione artistica all’Azienda Teatri, voce rilanciata da Alvise Manni del Centro studi Civitanovesi. Giorgio Felicetti si è focalizzato sulle strutture museali e i teatri, «perché siamo assuefatti all’idea del museo chiuso e invece i luoghi della cultura dovrebbero essere aperti h24».

Non sono mancate neanche delle piccole sciabolate sotto il profilo politico, con la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni e la direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni a difendere il loro operato rimarcando come «Mancini alle nostre iniziative non lo abbiamo mai visto». Poi l’intervento-fiume di Mirella Paglialunga, che ha chiesto conto delle spese del Comune per le politiche giovanili ed evidenziato un elemento dell’ultimo video promo della stagione turistica che non le è andato giù: «al minuto 1:32 si sente una suadente voce femminile dire a proposito di Civitanova Marche ”è questo lo sfondo per i toni allegri delle grida dei bambini, quelli psichedelici dei giovani spensierati…”. Chiedo, senza né banalizzare né provocare, se l’assessore che ha commissionato ed approvato il video conosca il significato del termine “psichedelico”. Immagino di no altrimenti lo avrebbero espunto dal video. Psichedelico, riferito alle grida dei giovani civitanovesi, rimanda ( vedi vocabolario) a: “sostanza in grado di modificare temporaneamente l'esperienza psichica, in quanto provoca allucinazioni, percezioni alterate, derealizzazione; detto spec. degli allucinogeni; anche come s.m.. Arte psichedelica, creata sotto l'effetto di allucinogeni; anche, arte che cerca di riprodurre le percezioni dell'esperienza psichedelica. Luci psichedeliche, che per il continuo alternarsi di colori vivacissimi e contrastanti creano un'atmosfera irreale e allucinante”. Cultura significa anche uso appropriato della lingua italiana». Lavinia Bianchi, a nome di Siamo Civitanova, ha rilanciato il problema della mancanza di sale mostre per esposizioni a lunga permanenza e del suo “pallino, il Museo del mare. «Riconosciamo il buon lavoro dei Teatri, ma la politica urbanistica non è mai culturale ma solo a vantaggio commerciale. Attendiamo ancora una cdA per la biblioteca, mancano spazi per studenti universitari. E perché non si convoca la Commissione Cultura?». Francesco Micucci (Pd) ritiene apprezzabile il confronto con consigli aperti, «ma ora serve tradurre in atti le sollecitazioni emerse. E il sindaco tiene la delega cultura per darsi prestigio, non per gestire i tanti fondi a disposizione». Silenzio, invece, dai banchi della maggioranza, peraltro numericamente ridotta all’osso già in partenza dall’annunciata assenza della Lega.

