Fano: Sky, lo show sul calciomercato a Fano per una settimana: parterre di calciatori e giornalisti da Costacurta a Marchegiani e Condò. Ecco come partecipare alle dirette

2' di lettura

08/06/2023 - Il prossimo bomber? Chissà che l’annuncio non arrivi da Fano. L’importante è rivelarlo la prossima settimana. Oggettivamente potrebbe essere un po’ presto, ma intanto la Città della Fortuna sogna. E a occhi aperti. Perché dal 12 al 16 giugno sarà la location di uno dei programmi più seguiti dagli amanti del calcio: ‘Calciomercato L’Originale’, noto format anche itinerante di Sky Sport.

A Fano passeranno alcuni grandi nomi del pallone di ieri e di oggi, ma anche giornalisti ben noti al grande pubblico. Immancabile il trio composto da Alessandro Bonan - ideatore e conduttore -, Gianluca Di Marzio con le operazioni di giornata e Fayna bravo a pescare le curiosità dal web. A calcare il palco allestito nell’ex Chiesa di San Francesco dalle 23 alle 24 saranno anche nomi del calibro di Costacurta, Minotti, Marchegiani, Marocchi, Serena, Bucciantini, Baldaccini, Condò, Teotino, Compagnoni e Marianella. Puntata speciale, poi, quella di martedì, con collegamenti live da Milano con il Gran Galà per i 20 anni di Sky, con ospiti in collegamento come Capello, Cambiasso, Del Piero e tanti altri. Giovedì, dopo Spagna-Italia di Nations League, da Enschede saranno collegati in diretta con Fano Fabio Caressa, Beppe Bergomi e gli azzurri.

Con picchi di 400mila telespettatori a puntata, e un potenziale di oltre 2 milioni di utenti collegati settimanalmente tra dirette, repliche e canali social, ‘Calciomercato L’Originale’ va in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 23, ma prevede anche repliche al mattino e al pomeriggio, per un totale di 20 messe in onda settimanali. Ecco perché si tratta di un volano importante per far conoscere la nostra città. Faranno di certo gioco gli almeno tre collegamenti giornalieri da luoghi simbolo come il Pincio, la Darsena, Borghese, la Rocca Malatestiana, il Bastione Sangallo, la Porto, la zona mare e non solo.

“Vi ringrazio sinceramente per l’opportunità che ci state offrendo – hanno dichiarato l’assessore al turismo Etienn Lucarelli e il sindaco Massimo Seri -, perché per Fano la vostra presenza sarà senz’altro una vetrina importante per far conoscere il territorio e le sue eccellenze”. Durante la settimana verranno infatti organizzate anche delle esterne per promuovere la romanità, l’arte, la cultura, le tradizioni marinare e i prodotti dell’enogastronomia.

Una promozione che va anche oltre i confini cittadini. A inizio e fine collegamento verrà infatti trasmesso lo spot ufficiale della Regione, con interviste a istituzioni e stakeholder per illustrare la strategia di comunicazione del brand Marche a livello turistico. Non è dunque casuale che la trasferta fanese dello show di Sky sia dovuta soprattutto al contributo della Regione insieme al Comune di Fano, con la mediazione di Comunica Media Agency.

Per partecipare come pubblico alla diretta: www.comunicasrl.net/calciomercato.