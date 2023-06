Fano: Scarsa igiene e alimenti senza etichette: chiuso un ristorante cinese. Cinque le sanzioni in provincia

1' di lettura

08/06/2023 - Scarse condizioni igienico-sanitarie e ben 20 chili, tra pesce e verdure, senza etichetta o comunque dalla provenienza incerta. È così che un ristorante cinese è stato chiuso dai carabinieri Nas, con conseguente segnalazioni all’autorità sanitaria. Sequestrati gli alimenti non tracciabili.

Ed è soltanto una delle quattro attività finite nei guai in provincia di Pesaro Urbino, per un totale di cinque sanzioni. Segnalati i titolari all’autorità amministrativa, tra cui la persona a capo del ristorante cinese.

Tutto questo grazie a una campagna contro la commercializzazione illecita di prodotti etnici importati eseguita dal comando carabinieri per la tutela della salute, che oltre ha condotto verifiche sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla tracciabilità dei prodotti, ma anche sulla posizione contrattuale dei lavoratori e sulla loro formazione professionale.

Su 700 ispezioni condotte in Italia, in quasi la metà dei casi sono emerse irregolarità. Elevate sanzioni per oltre mezzo milione di euro. Nelle Marche sono risultate irregolari 18 attività su 21, per sanzioni totali pari a 23.600 euro.