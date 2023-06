Ancona: Cinghiali ad Ancona: Ecco come cambierà (probabilmente) la gestione dei cinghiali nel capoluogo dorico

4' di lettura

08/06/2023 - Con la nuova sindacatura di Ancona si aprono anche nuovi scenari sulla gestione della fauna selvatica in città e in particolare sul controllo dei cinghiali. La strategia di Silvetti è stata descritta in campagna elettorale ed ecco casa aspettarsi nel prossimo futuro

Sembra avere le ore contate Alan, il cinghiale così battezzato dal cittadini della zona, che da quasi un mese sta tendo in ostaggio il parco pubblico della cosiddetta Cittadella. Se Gubbio assediata da un lupo ebbe bisogno dell’intervento di San Francesco, per il cinghiale di Ancona sarà sufficiente quello della Regione Marche, ma anche approfittando delle inevitabili ripercussioni dell’avvicendamento elettorale il cinghiale Alan ha potuto approfittare di quasi un mese di libertà.

È infatti dal 12 maggio che il parco è chiuso al pubblico. La presenza del cinghiale è stata attesta dalla Polizia Provinciale grazie alle fototrappole che anno immortalato il cinghiale all’interno del parco. Nel quartiere si sostiene che l’ungulato sia in grado di entrare e uscire dalla Cittadella, un’ipotesi improbabile secondo il comandante della Polizia Provinciale Pierfrancesco Gambelli, che la natura stessa di fortezza della cittadella (o per essere più aderenti alla storia del Campo Trincerato) non offrirebbe all’animale la possibilità di uscita con le porte rimaste chiuse.

ORE CONTATE PER ALAN

Arrivava quindi mercoledì la comunicazione del comune di Ancona che le operazioni per l’intrappolamento del cinghiale ad opera della Regione erano iniziate e che in breve ci si aspetta che la cittadinanza possa riappropriarsi di uno dei parchi verdi più amati. La procedura che richiede l’intervento di Polizia Provinciale, Regione e forse in fine anche Carabinieri Forestali ha dimostrato, in questo come in altri casi, una inevitabile allungamento dei tempi causato dal rimpallo tra istituzioni.

Eppure a pochi chilometri di distanza lo stesso intervento avrebbe richiesto molte meno lungaggini burocratiche. Già dal Passetto, fino a Pietralacroce e oltre infatti inizia il territorio di competenza del Parco del Conero. Al contrario del Comune il Parco è autorizzato a gestire il controllo, la cattura e la selezione dei cinghiali. In particolare a oggi all’interno del Parco vengono selezionati fino a 500 cinghiali all’anno, gestiti tramite un corpo di selezionatori autorizzati dal Parco.

Il Parco del Conero è tra i pochi in Italia ad aver sviluppato un metodo di cattura che consente l’abbattimento in piena sicurezza anche in aree urbane, grazie ad una speciale trappola che consente l’utilizzo di una pistola stordente prima e poi di una pistola a proiettile captivo (QUI L’ARTICOLO SU COME FUNZIONA LA SELEZIONE DEI CINGHIALI). Questo tipo di attività si è svolta fino a pochi giorni fa sotto la presidenza del Parco dell’attuale sindaco di Ancona Daniele Silvetti, che durante la campagna elettorale ha descritto il suo piano da sindaco per la gestione della fauna selvatica in città.

IL PIANO CINGHIALI DEL SINDACO SILVETTI PER ANCONA

Il piano del sindaco Daniele Silvetti si appoggia sulle buone pratiche sperimentate alla guida del Parco del Conero. La sua idea di gestione dei cinghiali in città è stata descritta in campa elettorale. Prenderemo spunto in particolare per questo articolo da quanto dichiarato da Silvetti nel confronto con l’avversaria organizzato dal Circolo "Riccardo Lombardi" il 21 giugno (qui l’articolo).

In quell’occasione, con il parco da poco chiuso per la presenza del cinghiale, l’allora candidato Daniele Silvetti spiegava come la possibilità di intervenire nell’area urbana deve essere demandata alla Regione. «Ci siamo offerti di intervenire come Parco del Conero -Dichiarava l’allora presidente del Parco Silvetti- Abbiamo dato la nostra disponibilità ad intervenire a patto che si attivino le aree contigue. Si tratta di allargamenti a zone in cui il Parco può intervenire con selettori o intrappolatori. Uno strumento che dà risposte immediata alla presenza fisica degli animali».

Logico aspettarsi che da sindaco di Ancona Daniele Silvetti attiverà le aree contigue del Parco del Conero, semplificando e velocizzando le operazioni di cattura di animali selvatici che come in questo caso rappresentino in problema per la vita cittadina. Bisognerà quindi vedere quanto si potranno estendere tali aree contigue, che arriverebbero comunque a coprire almeno il centro di Ancona, soprattutto se Silvetti portasse avanti anche una sua altra precedente proposta: l’inclusione del Parco del Cardeto all’interno del Parco del Conero.

(In copertina una foto di repertorio)