Fano: Deep Purple, Beatles e tanto altro: il festival pop dell’orchestra Rossini si sdoppia tra Corte e Rocca. Il programma

07/06/2023 - Non uno, non due, ma ben nove appuntamenti. Programma ambizioso, quello dell’Orchestra Sinfonica Rossini, che per l’estate fanese si sdoppia tra due location: l’ormai consolidata Rocca Malatestiana e la ‘ritrovata’ Corte Malatestiana, che ambisce a (ri)diventare una piazza-palcoscenico per spettacoli di varia natura. Il nome della rassegna, sin da subito apprezzata per il connubio tra sonorità classiche e popolari, è ancora l’eloquente ‘Symphony Pop Festival’.

L’iniziativa è promossa dalla stessa orchestra insieme al Comune di Fano, con il patrocinio della Regione Marche e del Ministero della Cultura e il sostegno degli sponsor BCC Banca di Credito Cooperativo ed Enereco. Il Festival Symphony Pop Festival deve tanto anche alla sinergia con la Rocca Malatestiana di Fano, la Fondazione Teatro della Fortuna e gli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Si comincia domenica 2 luglio alle 21 nel giardino della Rocca, sede di due concerti principali ma in realtà punto d’arrivo di un percorso più articolato suddiviso su tre giornate: nella prima si potrà assistere alle prove dell’Orchestra Sinfonica, nella seconda a una ‘Festa in musica’ sul tema del concerto e nella terza lo spettacolo vero e proprio. Il primo evento è dedicato a un’isola i cui simboli sono un fiore bianco e profumato (la mariposa), un uccellino colorato che può vivere soltanto libero (il tocororo) e la palma reale. Stiamo parlando di Cuba, l’isola caraibica dove sole, mare e barriera corallina ne fanno la meta esotica per eccellenza. Ma Cuba è anche ritmo, tra maracas e non solo. Per l’occasione ci sarà la più famosa cantante cubana in attività, Haila Mompié, soprannominata ‘la Diva del Pueblo’.

Stesso schema ma tutt’altra musica. Dalle sonorità cubane si passerà infatti al rock. Il tutto a partire da giovedì 6 luglio, sempre alle 21. Due sere dopo, alle 21 15, il concerto dedicato ai Deep Purple. Sul palco con l’Orchestra Rossini ci saranno la prog band fanese Odessa, il solista Simone Romanato - che il pubblico ha già applaudito nei concerti dedicati ai Led Zeppelin - e il maestro Roberto Molinelli. Concept e i testi di Claudio Salvi, scrittore e giornalista, già volo noto dei crossover della Rossini. Da sottolineare la nuova collaborazione con Carnage Collective.

Dal 15 luglio ci si sposterà dalla Rocca alla Corte Malatestiana, dove assisteremo all’incontro di due storie, come lascia intuire il titolo ‘Pulcinella e il Gigante’. Sarà un sodalizio artistico e musicale tra una composizione del maestro Danilo Comitini – ispirata a un racconto di Oscar Wilde – e una suite tratta da un balletto di Igor Stravinskij.

Il secondo appuntamento alla Corte Malatestiana, in programma sabato 5 agosto alle 19 sarà un omaggio ai favolosi quattro baronetti di Liverpool, “The Beatles - Il classico del pop”, con la voce di Clarissa Vichi. Con lei sul palco l’ensemble di archi dell’Orchestra Sinfonica Rossini e la cover band di Sonàrt, la scuola di musica della Rossini che continua a formare diversi giovani strumentisti del territorio.

Ultimo appuntamento alla Corte domenica 20 agosto alle 21 15, con una ‘fantasia zoologica’ amata dal pubblico di tutte le età. Nata dalla penna del compositore francese Camille Saint-Saens durante un periodo di riposo a Vienna, fu eseguito per la prima volta in occasione del martedì grasso del 1887 per un pubblico selezionato ad invito. Diviso in quattordici brevi brani, “Il carnevale degli animali” presenta leoni, tartarughe, volatili e un cigno, ma non mancano pagine ironiche più o meno esplicite. Nelle quali, ad esempio, il compositore usa il raglio degli asini come beffarda imitazione dei critici musicali, mentre tra gli animali inserisce i pianisti principianti.

Seguono la locandina con il programma e alcune foto degli artisti coinvolti.

BIGLIETTERIA

Rocca Malatestiana

Prova l’emozione (2 e 6 luglio) - Biglietto unico, 5€

Feste in musica (4 e 7 luglio) - Ingresso gratuito

Concerto Sinfonia Cubana - Ingresso gratuito con ritiro del biglietto presso il Botteghino

Concerto Deep Purple - Posto unico, 15€; Ridotto (under 30 e over 65), 12€

Corte Malatestiana

Tutti i concerti - Posto unico, 10€

________________________________________

PREVENDITA

BOTTEGHINO TEATRO DELLA FORTUNA

Piazza XX Settembre, 1, Fano - Tel. 0721 800750

Orari di apertura:

Dal mercoledì al sabato 17.30-19.30

Il mercoledì e il sabato anche 10.30-12.30

Nel giorno di spettacolo aperto 10.30–12.30 e 17.30-19.30

Online su www.vivaticket.it.

La sera del concerto sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria collocata all’entrata dalle ore 20.00