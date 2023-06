Potenziamento Potes estive: a Grottammare e Cupra Marittima arriva la copertura diurna

2' di lettura

06/06/2023 - “Potenziando le POTES, postazioni territoriali di emergenza sanitaria, nelle zone della riviera che registrano un afflusso significativo di turisti vogliamo offrire un servizio non solo a chi sceglie le Marche come località di vacanza, ma anche ai residenti”.

Lo dichiara il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini sulla Delibera di Giunta che dispone l’attivazione delle POTES turistiche nei territori di Gabicce Mare, Senigallia, Numana-Sirolo, Porto Potenza Picena, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Cupra Marittima e Grottammare. “L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) ha richiesto alle AST di rappresentare le esigenze di POTES aggiuntive per la stagione estiva per garantire soccorsi appropriati e tempestivi potenziando il sistema di emergenza territoriale: quelle attivate saranno dunque 8”- spiega Saltamartini.



Le PoTES turistiche verranno così distribuite:

- una per la AST di Pesaro-Urbino di tipo autista-soccorritore ed infermiere (MSI) nel territorio di Gabicce Mare con copertura diurna e serale (fasce orarie 08-14 e 18-24) tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023.

- due per la AST Ancona: una di tipo MSl con copertura 10-18 nel territorio di Numana-Sirolo, e una di tipo autista-soccorritore e soccorritore (MSB) con copertura notturna (fascia oraria 20 - 8) nel territorio di Senigallia, entrambe dal 1 luglio al 3 settembre e nel fine settimana del 9 – 10 settembre.

- una per la AST Macerata: si tratta di una MSI per Porto Potenza Picena, nella fascia oraria 10-18, dal 1 luglio al 3 settembre e nel fine settimana del 9 – 10 settembre.

- due per la AST di Fermo: una MSB tra le 10 e le 18 nel territorio di Porto Sant’Elpidio e una MSB dalle 10 alle 18 nel territorio di Porto San Giorgio nel periodo dal 1° luglio al 3 settembre 2023 e nel fine settimana del 9 – 10.

- due per la AST di Ascoli Piceno una MSB con copertura nella fascia oraria 10-18 nel territorio di Grottammare; una MSB con copertura 10-18 nel territorio di Cupra Marittima.

La copertura dei costi rientra nei budget assegnato alle AST.