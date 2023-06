Bilò ed Elezi (Lega): "Assistenza sanitaria stagionale potenziata grazie alla filiera di governo Lega"

1' di lettura

06/06/2023 - Grazie alla filiera di governo Lega sulla Riviera del Cònero e a Senigallia potenziate le Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria per il periodo estivo.

Lo comunicano il vicecapogruppo della Lega in consiglio Regionale Mirko Bilò e la collega consigliera Linda Elezi ringraziando il vicepresidente e assessore Filippo Saltamartini per la fattiva collaborazione su due presidi strategici per la provincia di Ancona.

“L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), in collaborazione con le AST, ha confermato con le proprie rilevazioni la necessità di potenziamento in previsione dei flussi turistici – spiegano Bilò ed Elezi – Le due Potes. in aggiunta a quelle permanenti, rappresentano un servizio fondamentale sul territorio non solo per chi sceglie le Marche come località di vacanza, ma anche per i residenti che impattano con flussi di utilizzo che crescono in maniera esponenziale. I due presidi saranno operativi dal 1 luglio al 3 settembre e nel fine settimana del 9 – 10 settembre – concludono i consiglieri leghisti – A Numana-Sirolo è prevista una copertura 10-18 con autista¬soccorritore ed infermiere (MSI), mentre il territorio di Senigallia avrà a disposizione in notturna (fascia oraria 20-08) un mezzo di soccorso base (MSB)”.