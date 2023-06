Ancona: L'Intelligenza Artificiale si applica anche nella lotta al crimine, con attenzione all'Etica. Firmato protoccolo di Intesa tra Politecnica e Polizia Scinetifica

5' di lettura

06/06/2023 - L'IA ha aperto un nuovo mondo di applicazioni e la Politecnica delle Marche permetterà alla Polizia Scientifica di Marche e Abruzzo di scoprire nuove applicazioni nella lotta al crimine delle ultime tecnologie. Grazie al deep learning i computer sapranno rintracciare volti e riconoscere scene di violenza

«Non siamo gli unici ad utilizzare l’Intelligenza Artificiale. Anche i criminali sono attenti alle nuove tecnologie, ma loro al contrario di noi non hanno alcuna attenzione ai risvolti etici». Così il prof. Aldo Franco Dragoni, direttore del laboratorio di Intelligenza Artificiale in Tempo-Reale, chiarisce l’importanza della collaborazione da anni con il Centro di Polizia Scientifica per le Marche e l'Abruzzo. Una collaborane che con il salto e in avanti della tecnologia e soprattutto la sua nuova accessibilità rende indispensabile anche alle forze dell’ordine utilizzare intelligenza artificiale e machine learning nella lotta al crimine.

Gli ambi di applicazione di queste nuove tecnologie sono presso illimitati, ma assieme a nuove possibilità si vengono a creare anche le necessità di imporre nuovi paletti etici «Oggi l'Intelligenza Artificiale – afferma il prof. Dragoni - gioca un ruolo determinante nelle attività di contrasto al crimine ma pone anche serie questioni etiche. AIRTLab cerca di trovare il giusto compromesso incorporando gli algoritmi nei dispositivi di controllo in modo che non sia necessario trafficare su Internet i dati biometrici delle persone sottoposte a controllo identitario».

LE APPLICAZIONI

Il protocollo ha come obiettivo lo svolgimento di progetti di ricerca riguardanti il fotosegnalamento 2.0, la dattiloscopia 2.0, l'analisi di comportamenti violenti e la mappatura di scenari. La collaborazione dal punto di vista scientifico è già in atto e la sua applicabilità sulle strade di Ancona e d’Italia potrebbe essere molto prossima, si parla di mesi.

Ecco i campi i cui si andrà a studiare e perfezionare l’utilizzo della IA (intelligenza Artificiale):

- fotosegnalamento 2.0, che si pone il duplice obiettivo di creare un sistema di fotosegnalamento tridimensionale del soggetto e di ottimizzare le procedure di fotosegnalamento bidimensionale per sfruttare al meglio le tecnologie di riconoscimento facciale;

- dattiloscopia 2.0, volta al miglioramento della validazione dei riscontri dattiloscopici basandoli non solo sulla quantità delle minuzie ma anche sulla loro significatività e all'introduzione di elementi di riscontro automatico dell’impronta basati sulla visione artificiale;

- analisi di comportamenti violenti, che ha lo scopo di utilizzare la visione artificiale per riconoscere sequenze video associabili a comportamenti violenti, siano esse presenti all’interno di videoregistrazioni che provenienti da telecamere in diretta;

- mappatura scenari, focalizzata sulla messa a fattor comune le migliori tecnologie atte a mappare tridimensionalmente la scena del crimine come essa appare al primo rilievo fotogrammetrico, riducendo la possibilità d’inquinamento della stessa e aumentando la possibilità di utilizzare il complesso rilievo tridimensionale acquisito all’interno di ricostruzioni virtuali e/o aumentate dallo scenario delittuoso.

LA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO CARMELO

La collaborazione vede protagonista il Centro interdipartimentale CARMELO (Center for Advanced Research on Measurements for Engineering and Life Optimization), focalizzato su temi della misura che provengono da diversi settori dell’ingegneria, della medicina, della conservazione del patrimonio culturale, delle scienze marine, delle scienze alimentari, delle scienze geologiche e geotecniche e delle scienze agricole e forestali.

L’idea di dar vita a questo Centro interdipartimentale, per studiare gli aspetti metrologici di svariati campi non solo ingegneristici, è stata formulata dal Prof. Enrico Primo Tomasini, fondatore del Centro ed ora Diretto dalla sua allieva Prof.ssa Milena Martarelli. Il Nuovo Protocollo di intesa con la Polizia di Stato, Centro Interregionale della Polizia Scientifica Marche Abruzzo è la prosecuzione del Primo Protocollo che era nato a valle di diverse collaborazioni di ricerca da tempo avviate tra il Centro e il Prof. Aldo Franco Dragoni, Professore di Sistemi di elaborazione delle informazioni, volte al miglioramento dell'acquisizione delle immagini in ambito di primo foto-segnalamento e di dattiloscopia.

LA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ E POLIZIA

“La collaborazione ribadita con questo nuovo protocollo d’intesa – ha dichiarato il prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell'UnivPM – mostra l’impegno congiunto a proseguire per lo sviluppo di progetti di innovazione, attraverso la ricerca scientifica a servizio del territorio. Solo grazie alla collaborazione tra dipartimenti con diverse competenze e con un lavoro di ricerca non verticale, si possono realizzare nuovi obiettivi strategici; questo ha determinato anche un cambiamento della nostra offerta formativa, con corsi transdisciplinari, a vantaggio delle laureande e dei laureandi”.



“Crediamo nell’importanza delle collaborazioni – ha detto il dott. Cesare Capocasa Questore di Ancona - per condividere esperienze e strategie comuni. Dobbiamo affrontare e contrastare la criminalità implementando le metodologie finora usate con nuove tecnologie, allo scopo di migliorare di continuo e fornire nuovi strumenti che consentano alle Forze di Polizia di contrastare ogni forma di criminalità a difesa dei cittadini e della sicurezza comune”.



“Poter operare insieme all'UNIVPM e al Centro Carmelo nelle attività tecnico forensi sopra descritte è sicuramente un quid pluris per la Polizia Scientifica – ha affermato il dott. Massimiliano Olivieri Vice Questore e direttore del Centro Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo. Tale collaborazione consente di poter pensare e sviluppare insieme dei progetti, usufruendo delle esperienze, delle conoscenze e delle strumentazioni di laboratorio altamente performanti di ciascuno”.



“Il Nuovo Protocollo di Intesa siglato tra UnivPM, e nello specifico il Centro CARMELO – ha dichiarato la direttrice del Centro, prof.ssa Milena Martarelli, docente della Facoltà di Ingegneria - dimostra che l’attività svolta nell’ambito del precedente Protocollo ha portato ad ottimi risultati e ha confermato l’interesse della Polizia Scientifica nelle competenze dei Dipartimenti membri del Centro. Il valore aggiunto di CARMELO è quello di possedere anime multidisciplinari, dalle Scienze dell’Informazione all’Ingegneria Meccanica ed Energetica, dalle Scienze Mediche e Cliniche alle Scienze Agrarie e Ambientali, a cui la Polizia Scientifica può attingere per supportare il continuo sviluppo tecnologico delle scienze forensi”.