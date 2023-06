Scherma: le Marche sul podio a Piacenza nei campionati italiani a squadre

2' di lettura

05/06/2023 - Quattro giorni di assalti con ben 22 gare in programma. È stato questo il ricco menu dei Campionati Italiani a squadre di Piacenza che, dal 2 giugno a oggi, hanno visto in pedana le competizioni di tutte le armi per le serie A2, B1 e B2, ma anche la C di fioretto maschile e femminile e la C1 per spadisti e spadiste.

La manifestazione organizzata dal Circolo Pettorelli, City partner della Federazione Italiana Scherma, ha visto gli atleti marchigiani ben figurare in numerose competizioni.



A cominciare dell’ottimo argento nel Fioretto Maschile Serie B1 conquistato dalla squadra del Club Scherma Pesaro. Il team, formato da Luca Ceccolini, Antonio Roman Gai, Andrea Nigosanti e Lorenzo Sora, è stato fermato in finale dal Circolo Scherma Aretino per 45-38. Con questo risultato il Club ottiene una prestigiosa promozione nella superiore serie A2.

Nella Spada maschile B1, da segnalare il lusinghiero 5° posto per la squadra dell’Accademia Scherma Fermo, composta da Luca Marchetti, Pietro Mezzabotta, Yunior Reytor Venet e Silvio Scordi. Un buon 6° piazzamento, anche nella Spada femminile C1, per il Club Scherma Pesaro con Teresa Donatelli, Sara Lonigro e Sara Uguccioni. 16° l’Accademia Scherma Fermo, con Maria Lucia Bonfigli, Giulia Carpiceci, Giulia Centanni e Matilde Volta. Infine, 7° nel Fioretto femminile B1 l’Accademia Scherma Fermo, con Maria Lucia Bonfigli, Giulia Carpiceci, Giulia Centanni e Matilde Volta.