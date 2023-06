Interrogazione M5S, Ruggeri: l’assessore dia conto dello stato delle politiche del lavoro e della formazione professionale

2' di lettura

05/06/2023 - Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere conto dello stato di attuazione del piano regionale di esecuzione del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), lo strumento previsto dal secondo Governo Conte per utilizzare i fondi del PNRR collegati alle politiche del lavoro.

Le Regioni hanno un ruolo centrale, attraverso i Centri per l’Impiego, nell’attuazione delle politiche per il lavoro e per la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

La Regione Marche ha già ottenuto oltre 21 milioni di Euro per le attività di formazione professionale, di implementazione e miglioramento qualitativo dei programmi di alternanza

scuola-lavoro e per la realizzazione di un sistema regionale di certificazione delle competenze.

Essendo fondi del PNRR, devono essere utilizzati per le finalità e le attività indicate nel Piano e secondo un preciso cronoprogramma, altrimenti si rischia di perderli. Un rischio che incombe su diversi comparti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come evidenziato dalla cronaca di questi giorni e dalle dichiarazioni di autorevoli osservatori ed esponenti politici, anche di maggioranza. Sarebbe particolarmente grave se tutte le opportunità di investimento non fossero colte soprattutto nell’ambito delle politiche per l’occupazione, che sono strategiche per la crescita del Paese, la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini. Nelle scorse settimane anche la giornalista Milena Gabanelli è intervenuta sul tema nel suo programma "Dataroom", sollevando grosse perplessità sul raggiungimento degli obiettivi da parte di molte regioni. Senza un sistema efficiente di formazione e di incrocio tra domanda e offerta di posti di lavoro, che passa attraverso il potenziamento e l’efficientamento dei centri per l’impiego di competenza delle Regioni, il precariato e la disoccupazione non si possono arginare. E’ inutile prendersela con il Reddito di Cittadinanza: piuttosto si affronti con gli strumenti appropriati la questione sociale che sta esplodendo, riducendo la platea dei cittadini in difficoltà prima di tagliare i fondi dedicati ai sussidi.