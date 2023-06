Fano: Bomba d’acqua, cede l'asfalto nella nuova rotatoria: le foto. Deviata la viabilità

1' di lettura

05/06/2023 - Non solo allagamenti e traffico in tilt. La bomba d'acqua che ha colpito Fano dal primo pomeriggio di lunedì ha provocato anche il cedimento di parte dell'asfalto nell'angolo di una delle ultime rotatorie realizzate in città.

Si tratta di quella all'intersezione tra via Pisacane - la più colpita, tra scantinati allagati e commercianti che attraversano la strada in gommone - e via Veneto. L'angolo in questione è quello lato monte in direzione della stazione, dove risulta danneggiato anche parte del camminamento.

L'area è già stata transennata. Impossibile dunque procedere lungo via Pisacane in direzione Pesaro.

Notizia in aggiornamento. Seguono alcune foto.