Allerta meto gialla: proroga fino alle ore 24 del 6 giugno 2023

1' di lettura

05/06/2023 - La Protezione Civile Regionale ha emesso il messaggio di Allertamento n. 46 per temporali, valido fino alle ore 24:00 del 06/06/2023. Confermando il prolungamento dell'allertamento n. 44 per rischio idrogeologico giallo.

La presenza di una debole saccatura in quota, in graduale colmamento, continuerà a determinare condizioni di instabilità pomeridiana anche sulle Marche. Per martedì 06/06/2023 sono previsti rovesci o temporali sparsi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, localmente anche di forte intensità. I fenomeni potranno risultare più probabili nel settore montano e collinare della regione.