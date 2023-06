Civitanova: Potenza Picena: torna in vendita l'ex Babaloo, 1,1 milioni per aggiudicarselo

2' di lettura

04/06/2023 - L’ex Babaloo torna in vendita? A quanto pare sì. Qualche giorno fa la società di intermediazione immobiliare milanese Yard Re ha pubblicato un annuncio (sponsorizzato anche su Facebook) con il quale si annuncia la messa in vendita proprio della struttura che ospitò la famosissima discoteca.

Eppure, a inizio autunno 2021, era stato annunciato l’acquisto della struttura da un gruppo immobiliare anconetano per la cifra di 1,5 milioni di euro. Stavolta il prezzo di vendita indicato nell’annuncio è inferiore: 1.099.000 euro. «Ex-discoteca e lounge bar, una delle più note e più frequentate della riviera Adriatica tra il Porto Recanati e il Porto Potenza Picena – la definisce la descrizione – l’immobile si sviluppa sulla riva di un lago artificiale e a pochi metri dalla costa adriatica (300 mt dalla battigia). Ubicato in una località turistica e balneare ben collegata alla SS16 e a pochi chilometri dal casello autostradale Loreto a Nord e Civitanova Marche a sud. Il fabbricato è articolato su tre livelli con superficie complessiva di circa 3.310 metri quadrati ed è costituito da locale commerciale suddiviso in sei ampi ambienti, tra cui cinque sale e una zona ristoro. Circondato da zone verdi e naturali, l’immobile ha elevate potenzialità anche come struttura sportiva».

Tornando a ottobre 2021, quando venne annunciato l’acquisto all’asta del complesso, si era parlato di un’ambiziosa progettualità da far partire già nell’estate 2022, con particolare attenzione al porticciolo ma anche con spiaggia attrezzata, un parco botanico e altro, ma si era parlato anche del ritorno della celeberrima piattaforma galleggiante, protagonista delle notti estive della Regione, che era stata invece smantellata a febbraio 2021. Progetti rimasti però solo su carta.

Il Babaloo, che nella prima parte degli anni Duemila era diventata una delle discoteche più famose d’Italia, ha chiuso i battenti nel 2012 e dalla sua “caduta” si erano generati anche diversi filoni legali. L’ultimo si era esaurito giusto qualche giorno fa, quando la Corte di Appello di Roma aveva prosciolto Enzo Ascani, presidente della società che gestiva all’epoca la discoteca, dall’accusa di bancarotta documentale per aver sottratto o comunque non consegnato l’intera documentazione contabile della società. Accusa che è stata ritenuta infondata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.