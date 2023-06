5 giugno, giornata internazionale dell'Ortottica: “La prevenzione visiva è fondamentale"

4' di lettura

04/06/2023 - In occasione della giornata internazionale di ortottica, WOD (World Orthoptic Day) che si celebra ogni anno il primo lunedì di giugno, la Commisione d’albo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata composta dalle dottoresse Lucilla Natalucci, Presidente (AST Ancona), Marisa Sottanella, Vicepresidente (AST Fermo), Fabrizia Sabbatini e Cristiana Bozzoni, Consiglieri (AST Fermo) e Giorgia Galli, Consigliere (AST Ancona) ci presentano la professione di Ortottista, fondamentale figura riabilitativa nel campo della visione.

“L'Ortottista è il professionista sanitario specializzato nella prevenzione, valutazione e riabilitazione e di disabilità visive temporanee e permanenti, in particolare tratta i disturbi che riguardano la motilità oculare e la visione binoculare ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale in oculistica (campo visivo , topografia corneale, OCT), compresa la misurazione della vista.

L’Ortottista si occupa di patologie come lo strabismo (occhio storto), l'ambliopia (occhio pigro)i disturbi della visione binoculare come la visione doppia. Disturbi che possono comparire, non solo per patologie oculari, ma anche a seguito di malattie neurologiche acute o degenerative (stroke, sclerosi multipla..), le malattie infettive, il diabete, i traumi cranici, i tumori, dislessia e altri disturbi dell’età evolutiva, etc. In questi casi l’Ortottista lavora in multidisciplinarietà con altri professionisti sanitari come il Logopedista e il Fisioterapista e medici neurologi, neuropsichiatri, chirurghi maxillofacciali. L’Ortottista inoltre si occupa di potenziamento della performance visiva (Sport Vision) e visual training.” afferma la Presidente Lucilla Natalucci.

“La prevenzione visiva è fondamentale per molti disturbi della visione, per garantire la salute al cittadino. L’Ortottista, con lo screening si occupa di fare prevenzione a tutte le età, in quella neonatale, prescolare e scolare. Gli Screening ortottici sono utili anche in età adulta e in quella senile, per prevenire i disturbi visivi associati alla retinopatia diabetica e alla maculopatia, nell’informare i cittadini sul glaucoma (detto anche ladro silenzioso della vista), queste patologie sono cause importanti di ipovisione” sottolinea Cristiana Bozzoni.

Aggiunge Fabrizia Sabbatini: “La riabilitazione visiva come terapia ortottica, si occupa di migliorare le abilità visive e la performance visiva. Negli anni abbiamo assistito ad un aumento costante dell’aspettativa di vita con conseguente aumento di patologie visive legate alla senilità, e con aumento di pazienti ipovedenti. Gli esami diagnostici, l’individuazione degli ausili da prescrivere, l’addestramento agli ausili, sono competenze specifiche dell’ortottista in collaborazione con il medico oculista.

L'obiettivo principale della riabilitazione visiva negli ipovedenti è quello di ottimizzare il residuo visivo, migliorando la qualità della vita e l'autonomia nelle attività quotidiane. Dovrebbe essere garantita a tutte le persone, a maggior ragione nei confronti degli ultra 65enni, anche con altre patologie invalidanti”.

“Per diventare Ortottisti occorre iscriversi e frequentare il corso di laurea, ad accesso programmato, in Ortottica (L/SNT2 professioni sanitarie della riabilitazione) presso le Facoltà di Medicina e chirurgia, abilitante alla professione, a cui può seguire la formazione post-base, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, Master di I e II livello. L’Ortottista per poter esercitare la professione dovrà essere iscritto all’albo di appartenenza, che afferisce all’Ordine dei TSRM e PSTRP. (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione)” chiarisce Marisa Sottanella.

“Gli Ortottisti svolgono la propria attività sia presso enti pubblici, ospedali e strutture territoriali del Sistema Sanitario Nazionale, sia presso enti privati accreditati, in regime di dipendenza o in regime libero professionale: in Italia siamo poco più di 3300, circa il 30% opera all’interno di strutture del SSN, il resto lavora presso ospedali privati, strutture di riabilitazione e studi privati in collaborazione con medici oculisti.

Nella nostra Regione, le Marche, gli Ortottisti lavorano in tutti i reparti oculistici di tutti gli Ospedali del SSN e negli ambulatori territoriali dei Distretti, anche in numerosi studi privati associati o negli studi dei medici oculisti.” Le parole di Giorgia Galli.

Conclude la Presidente “Il nostro intento in questa giornata speciale è di far conoscere il più possibile la nostra professione non solo ai cittadini che possono trovare in noi Ortottisti dei professionisti in grado di dare delle risposte e un aiuto concreto a risolvere i loro problemi, ma anche ai giovani che possono scegliere di intraprendere questo percorso di studi che sarà per loro entusiasmante e gratificante”.