Fermo: Monte Urano: torna il Bambù Festival, quasi 100 artisti, 24 esibizioni e 8 ore al giorno di musica no-stop

4' di lettura

03/06/2023 - Dal 10 al 12 agosto, il Parco Fluviale Alex Langer torna a ospitare il Bambù Festival, che per questa terza edizione si presenta in un format rinnovato: non più focus su un singolo artista di punta, ma sul festival stesso, per dar vita a una tre giorni di musica per tutti.

Inizialmente era stata una semplice scommessa, un’idea nata un po’ per caso e un po’ per la noia di un’estate di restrizioni dalle vulcaniche menti dei ragazzi della Pro Loco Monte Urano, che nella primavera 2021, con il progetto “Abbi cura di te”, avevano lavorato alla riqualificazione del Parco Fluviale Alex Langer. Un'intuizione, quella di sfruttare questa ampia area verde per concerti e spettacoli, che nell’agosto del 2021 aveva portato alla nascita del Bambù Festival, nonostante le mille difficoltà organizzative legate alla pandemia ancora in corso - distanziamento e mascherine in primis. Ma Pro Loco e Amministrazione Comunale hanno creduto nella potenzialità dell’idea, e così il ritorno (e l’esplosione) nell’agosto 2022, con ospiti del calibro di Caparezza, Litfiba e Tommy Emmanuel che hanno fatto registrare quasi 9000 presenze a Monte Urano. Numeri strabilianti, che hanno portato il Bambù Festival alla ribalta nazionale, tanto che ora artisti e case di produzione strizzano l’occhio alla manifestazione monturanese. Un successo simile non poteva naturalmente non portare a riconfermare anche una terza edizione. Così dal 10 al 12 agosto, il Parco Fluviale Alex Langer tornerà a ospitare il Festival. Un festival che quest’anno ha scelto però, come spiega il direttore artistico Vittorio Amoni (Lighthouse Management) di cambiare formula: “una scelta coraggiosa e avanguardistica quella fatta insieme alla Pro Loco: a differenza di altre manifestazioni ‘competitor’, non costruiamo il festival attorno a un artista, ma ci concentriamo sulla costruzione del festival stesso, con un'offerta che non sia chiusa a un solo genere ma si allarghi a un pubblico che va dalle famiglie al rock metal. Si tratta del primo festival del genere nelle Marche”.

Il programma. Amoni illustra anche nel dettaglio gli artisti che, nella tre giorni, dalle 16:00 alle 24 calcheranno il palco. Il 10 agosto si parte con la serata in stile indie-pop italiano, con tanti artisti giovani e vicini a un pubblico target di 10-25 anni; spiccano i nomi di Officina della Camomilla e Sethu, in una serata pensata per famiglie e giovani. L’11 agosto, open act affidato a Little Pieces of Marmalade e XGiove, poi Colla Zio e Carl Brave, per un’altra serata di pop con un’offerta trasversale. Il 12 agosto la serata è dedicata al rock metal, con varie band che si alterneranno dalle 16, fino agli Stratovarius, gruppo power metal finlandese a Monte Urano per una delle due date italiane del tour mondiale. “Quella di dedicare una serata al rock metal è stata una scelta coraggiosa, sicuramente un unicum nelle Marche”, ha sottolineato Amoni; “in questo i ragazzi della Pro Loco sono stati innovativi, e hanno visto oltre gli ostacoli che la costruzione di un Festival simile può portare a livello organizzativo. A loro va il mio plauso”. I biglietti saranno a prezzi popolari per volontà della Pro Loco stessa: si va dai 12 € della prima serata, ai 28 € della seconda fino ai 30 € per l’ultima.

Plauso espresso anche dalla sindaca Moira Canigola, che sottolinea l’importanza di una manifestazione simile per far rivivere un’area tanto importante del territorio comunale. “Abbiamo voluto sostenere e ripetere questa esperienza, e mi auguro che possa confermare e migliorare il successo dello scorso anno. Noi, come amministrazione, ci siamo”. Emozionata e alla prima uscita pubblica la neo-eletta Presidente della Pro Loco Irene Sbaffoni, che oltre ai ringraziamenti di rito torna sulla ‘scommessa’ di questa edizione, per un festival “che si è evoluto, e che quest’anno sarà ancor più bello delle precedenti edizioni”. E in chiusura, gli organizzatori lasciano un po' di suspance sull’eventualità di una data aggiuntiva al festival, alludendo a un nuovo nome in ballo, ma su cui, “per ora” - dicono - “non possiamo svelare nulla”.