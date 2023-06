Pesaro: Festa della Repubblica, Baldelli: "Grande emozione. Un evento che unisce tutti gli italiani"

1' di lettura

02/06/2023 - "Buon anniversario Italia. 77 anni fa nasceva la Repubblica Italiana e, come ogni anno, il cuore dei festeggiamenti è la cerimonia di consegna di Onorificenza e di altre benemerenze conferite ai cittadini che si sono particolarmente distinti nel loro operato", così l'Assessore Regionale Francesco Baldelli.

"Ringrazio il Prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco per l'invito a partecipare alla cerimonia in una gremita Piazza del Popolo a Pesaro e per l'organizzazione nell'aver creato un evento che unisce tutti gli italiani in una splendida giornata primaverile, prosegue Baldelli.



Ringrazio le Forze Armate per la difesa degli interessi nazionali e della pace nelle 35 missioni che le vedono impegnate nel mondo.



Grande emozione essere davanti ad una bella fetta d'Italia che contribuisce con il proprio impegno a tenere alto l'orgoglio di appartenere ad una nazione fondata su principi democratici, del lavoro e sulla difesa dei diritti civili.



Desidero congratularmi anche con l'imprenditore maceratese Giovanni Clementoni, oggi nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica.



Orgoglio per le Marche che vincono nel mondo, grazie all'abilità, al genio e alle straordinarie capacità manageriali di imprenditori che rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la crescita occupazionale e la diffusione della ricchezza della nostra regione.



Viva la Repubblica italiana".