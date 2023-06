Farmacie di comunità, Leonardi (FdI): "Marche apripista, risultato possibile grazie alla filiera istituzionale"

1' di lettura

01/06/2023 - La Regione Marche, da prima in Italia, lancia il progetto delle "farmacie di comunità", ovvero strutture che fungano da servizio sanitario intermedio nelle aree dove non sono presenti presidi sanitari, svolgendo direttamente in farmacia importanti esami come elettrocardiogrammi, spirometrie, screening sul colon o la misurazione del diabete.

Si tratta dunque del primo tassello di quel percorso di costruzione di una vera sanità territoriale, al centro del progetto di Fratelli d'Italia per la sanità marchigiana e nazionale. Desidero naturalmente ringraziare le oltre 250 attività che si sono rese disponibili a partecipare a questo progetto, segno di una ritrovata coesione tra le parti sociali del territorio marchigiano, ma è opportuno ribadire come questo risultato sia stato possibile grazie alla filiera istituzionale: il filo che collega il Ministero della Salute ai territori passando per la Regione Marche è sempre più evidente e proficuo e vede Fratelli d'Italia in prima linea per garantire servizi di qualità ai cittadini. Per sbloccare questo progetto infatti il Ministero ha stanziato 1,4 milioni di euro che risulteranno fondamentali per il servizio, segno dell'attenzione che il Governo Meloni riserva alle Marche in una collaborazione positiva per tutti i marchigiani.



Questo quanto dichiara Sen. Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e Segretario della X Commissione del Senato "Sanità"