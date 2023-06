Emanato dalla Regione Marche il bando a sostegno del settore brassicolo. Rossi (Civici Marche): "Migliorie importanti e tempi finalmente adeguati"

1' di lettura

01/06/2023 - Il Consigliere regionale del Gruppo Civici Marche Giacomo Rossi, commenta l’uscita del nuovo bando emanato dalla Regione Marche che sostiene le attività di promozione del comparto della birra artigianale. “Il bando di quest’anno - afferma Rossi - ricalca più o meno quello dello scorso anno che si è aperto ad una platea più ampia e certa di beneficiari, concentrandosi su chi realmente produce birra e sulle associazioni che mettono insieme i produttori, con più trasparenza richiesta ai beneficiari".

"La novità più importante rispetto agli scorsi anni, dietro anche delle mie sollecitazioni, è che il bando sia uscito a maggio e non come tutti gli anni a dicembre. Questo - dichiara l'esponente dei Civici Marche - permetterà agli operatori del settore di organizzare al meglio le attività di promozione".

"La Regione Marche sta dando una nuova attenzione al mondo brassicolo marchigiano, grazie anche al lavoro e alle richieste maturate nella riunione a latere della Commissione agricoltura svoltasi ad Apecchio, di cui mi feci promotore. Infatti le istanze venute dai tanti birrifici presenti e dalle associazioni di categoria, sono iniziate a concretizzarsi come nel caso di questo rinnovato bando, dell'inserimento della birra nell'iniziativa promozionale “Dalla Vigna alla Tavola” o, per esempio, nell'importante modifica del Regolamento che inserisce la birra artigianale marchigiana tra gli alimenti obbligatori negli agriturismi, così come avviene per l'olio e per il vino. C'è tanto ancora da fare - conclude Rossi - ma siamo nella buona strada per sostenere sempre di più per questa realtà giovane in costante crescita".