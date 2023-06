Disparità di genere nel mondo del lavoro, Bora (Pd): “Numeri da brividi, ma la giunta regionale resta indifferente”

2' di lettura

01/06/2023 - “Ritengo molto grave l’indifferenza con cui la giunta regionale continua ad affrontare i temi relativi all’occupazione femminile. Un esempio è la mancata convocazione del Tavolo per le Statistiche di Genere nel corso degli ultimi due anni.

Il Tavolo, infatti, istituito nel 2019, è uno strumento essenziale per supportare e meglio orientare le politiche di programmazione della Regione Marche su argomenti come l’eliminazione delle discriminazioni di genere, l’incentivazione della partecipazione femminile alla vita politica, economica e sociale, nonché il contrasto di ogni forma di violenza”.

A dirlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora, che sulla questione ha presentato in aula un’interrogazione alla giunta regionale.“Si tratta di un’indifferenza granitica – continua Bora - che neppure i recenti dati relativi alla situazione marchigiana divulgati dall’Ires Cgil sembrano scalfire. Eppure il quadro generale è sconfortante. Basti dire che nella nostra regione le donne occupate sono per lo più impiegate e operaie, con uno stipendio sempre e comunque inferiore a quello degli uomini. Quelle che ricoprono incarichi dirigenziali sono appena lo 0,3% e il loro reddito, in media, è di 40 mila euro in meno rispetto agli uomini, mentre nei ruoli impiegatizi arrivano a percepire addirittura il 39,3% in meno. Così come sono sempre le donne a essere più soggette a condizioni di lavoro precario e a essere penalizzate nell’accesso alla formazione professionale”.

“Tra l’altro – conclude la consigliera del Pd – ciò che che questa destra prigioniera dei propri peggiori stereotipi non sa o finge di non sapere, è che l’indipendenza e l’equità economica delle donne incidono in maniera significativa sia sulla crescita del Pil nazionale, sia sulla crescita della natalità. Alle Marche come al resto del Paese, non serve un pink washing, ma interventi efficaci e strategie di lungo respiro. Il tavolo sulle statistiche di genere è nato proprio per incidere su queste politiche. Se non si è ancora riunito, è chiaro che la parità di genere, per questa giunta, non solo non è una priorità ma non è neanche contemplata”.