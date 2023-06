Ancona: Acqua torbida, ma pulita. A causare il colore scuro la fioritura di un’alga innocua

2' di lettura

01/06/2023 - Acqua scura e torbida e colore verde marroncino, ma pulita. Questo quanto determinato dai controlli sulla qualità dell’acqua di Arpa Marche e con il caldo via libera ai primi bagni

In questi ultimi giorni si è potuto notare un colore a volte torbido dell’acqua del mare nella costa di Ancona. In particolare in prossimità della città e del porto si è potuto osservare un colore dell’acqua che presentava un colore verde o marroncino.

Un colore che associamo istintivamente ad una bassa qualità dell’acqua. Un fattore che ha determinato qualche precauzione anche in considerazione delle forti piogge che nei giorni scorsi hanno interessato la nostra regione e le violente alluvioni della Romagna.

Abbiamo quindi chiesto all’Arpa Marche, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, se adottare qualche precauzione o meno con l’inizio della stagione balneare e le risposta che abbiamo ricevuto sono ottime.

ACQUA PULITA, OK AI BAGNI

I monitoraggi eseguiti sulla costa marchigiana attestano infatti che non si evidenziano peggioramenti della qualità dell’acqua. «Sono avvenuti fenomeni di pioggia che hanno portato a mare limo e acqua fluviale, ma il mare ha una capacità di recupero importante». A spiegarcelo è Giorgio Catenacci, Direttore tecnico scientifico Arpa Marche.

La qualità del mare marchigiano non è mai stata influenzata dalle alluvioni romagnole (troppo distanti per riuscire ad arrivare all’anconetano o al pesarese). Anche per i fiumi marchigiani sono registrati impatti sulla qualità dell’acqua solo in prossimità della foce dei fiumi interessati e solo per il periodo immediatamente successivo alle forti precipitazioni.

COSA CAUSA L’ACQUA TORBIDA?

Ma quindi chi è il responsabile dell’acqua torbida e di colore verde marroncino? A spiegarcelo è sempre il dottor Catenacci che ci svela come il colpevole sia un’alga. Nel mese di maggio, le acque della costa marchigiana sono state interessate da una colorazione verde/marroncina imputabile ad una estesa fioritura della microalga denominata Vicicitus globosus. «Un fenomeno normale in questo periodo, di cui però ci si accorge solo quando si presenta in modo tale da rendersi visibile cambiando il colore dell’acqua» ci ha spiegato Catenacci

La Vicicitus globosus non rappresenta un pericolo per la salute dell’uomo. Via libera ai bagni quindi, in acqua pulita anche se poco “instagramabile”.