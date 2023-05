Jesi: Minacce di morte a Massimo Stronati, finisce sotto scorta l'uomo dell'accordo con Amazon

1' di lettura

30/05/2023 - Il presidente di Interporto Marche SpA Massimo Stronati, imprenditore jesino ed esponente di spicco nazionale del mondo cooperativistico, finisce sotto scorta.

Tutto ciò per le minacce che riceve da tempo, intensificatesi nell’ultimo periodo, a causa della paternità della positiva conclusione dell’operazione che ha portato il colosso dell’e-commerce Amazon a scegliere le Marche e Jesi per la costruzione del suo polo logistico più grande del sud Europa. Le minacce sarebbero iniziate prima della firma dei documenti con cui veniva sancito l'accordo, il 22 dicembre 2022, e sono poi continuate. In questi mesi Stronati non si è mai lasciato intimorire e ha proseguito la sua attività.

Stronati fin dal primo momento ha denunciato alle Forze dell'ordine le missive contenenti minacce di morte, che sono state valutate dal Comitato per l'ordine e la sicurezza. In un primo momento era stata predisposta la vigilanza dell'abitazione. Ora, dopo le nuove lettere minatorie, per il presidente di Interporto Marche SpA è stato disposto il servizio di scorta.