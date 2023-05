Jesi: L'imprenditore sotto scorta Massimo Stronati, ringrazia Prefetto e Forze dell'Ordine

1' di lettura

30/05/2023 - Dopo la notizia trapelata in mattinata della concessione della scorta all'imprenditore jesino Massimo Stronati, lo stesso presidente dell'Interporto Marche SpA ha rilasciato una dichiarazione in cui ringrazia le Forze dell'Ordine.

"In relazione alle notizie diffuse dagli organi di informazione circa l’intervenuta sottoposizione del sottoscritto ad apposite misure di sorveglianza e protezione da parte delle Forze dell’Ordine in seguito alle numerose minacce, pervenute in forma scritta ed anonima, all’incolumità fisica del sottoscritto medesimo e della sua famiglia - si legge in una nota personale a firma dello stesso Stronati -, lo scrivente non può che ringraziare la Prefettura e le forze dell’ordine tutte (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) nonché gli apparati amministrativi di queste ultime per l’attenzione e la dedizione mostrata.

Anche in questo periodo difficile il sottoscritto è infatti stato sempre messo in grado di condurre le attività manageriali di una società pubblica che lavora di concerto con le istituzioni.

Nel contempo, il sottoscritto ritiene che questa esperienza personale – pur inquietante e gravosa per sé e per la propria famiglia – non debba in alcun modo ridurre la soddisfazione e la speranza negli effetti positivi del lavoro compiuto nell’interesse della “Interporto Marche S.p.A.” e della comunità territoriale a cui la società si rivolge.

Soddisfazione e speranza, queste ultime, che mitigano le difficoltà quotidiane che il sottoscritto e la sua famiglia debbono sostenere nel regime di protezione e sorveglianza".