Ancona: Il Porto di Ancona avrà la sua uscita nord: Baldelli “Una svolta epocale” [VIDEO]

2' di lettura

30/05/2023 - L’opera da 150 milioni di euro è stata approvata dai Ministeri dell’ambiente e della cultura. Immediata la firma dell’intera tra Regione Marche e Anas per dare il via libera alle procedure di gara

A dare l’annuncio è l’assessore regionale alla viabilità e alle infrastrutture Francesco Baldelli, che con un video messaggio comunica una notizia da lungo attesa dai cittadini anconetani:

«Si scrive l'ultimo ma si legge svolta epocale per Ancona per le Marche. Termina un'attesa lunga 40 anni e inizia l'iter di gara per la realizzazione del collegamento stradale tra il porto di Ancona e la strada statale 16 Adriatica, un'opera fondamentale per lo sviluppo del Centro Italia. È stato infatti firmato da poche ore dai Ministeri dell'ambiente e della cultura l'atteso decreto che dà il via libera definitivo al progetto ed è stata approvata proprio in questi minuti dalla Giunta regionale e poi firmato dal Presidente della Regione l'intesa tra regione Marche e L’Anas che permetterà di dare il via libera alle procedure di gara».

Un’opera da 150 milioni di euro, attesa per decenni da tutti i marchigiani e contribuirà a raggiungere tre obiettivi strategici:

1 Interconnettere il nostro porto con le principali direttrici stradali nazionali ed europee

2 Valorizzare il triangolo logistico del Porto dell'aeroporto dell'interporto fino ad alleggerire il traffico pesante che transita sulla statale.

3 Orientare la nostra regione verso l'unica rotta possibile da seguire, quella della crescita all'insegna della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

«Permettetemi quindi un ringraziamento a chi mi è stato vicino nel raggiungimento di questo obiettivo- conclude l’assessore Baldelli- Al Presidente della Regione Francesco Acquaroli, all'onorevole Antonio Baldelli della commissione trasporti della Camera dei Deputati e al commissario per la realizzazione dell'opera Paolo Testaguzza».