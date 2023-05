Fermo: Unire, rafforzare e far crescere il territorio. Per il Festival Storie 3° edizione stellare

5' di lettura

29/05/2023 - La rassegna teatrale itinerante allarga la sua famiglia. 11 Comuni coinvolti, 33 spettacoli da giugno a dicembre e ben 2 Province. Ospiti di caratura nazionale. Federico Buffa, Cesare Bocci, Vittorio Sgarbi, Giovanni Malagò, Marco Franzelli, Sara Simeoni e tanti altri. Successo crescente di pubblico e critica. Si innalza l’offerta artistica ed il livello culturale. Dagli spettacoli sportivi, tra i più seguiti, alla musica, passando per commedie, storytelling, cultura e arte. “Dare visibilità al territorio anche con iniziative fuori regione. A ottobre, 3 giornate a Roma per far conoscere i Borghi”.

Cornice suggestiva e speciale, la Chiesa di Santa Maria in Muris, a Belmonte Piceno. Il parterre è quello delle grandi occasioni, 11 Sindaci riuniti per rinnovare e lanciare la nuova edizione del Festival Storie, rassegna teatrale itinerante tra le più seguite della Regione e salita alla ribalta nazionale.

“Siamo ospiti in un luogo ricolmo di storia – esordisce Bascioni, Sindaco di Belmonte – La Chiesa di Santa Maria in Muris ha più di mille anni ed è l’ideale per presentare il Festival Storie 2023. Orgoglioso di aver accompagnato questo progetto fin dal primo giorno e felice di vedere che la famiglia dei Comuni partecipanti si sia allargata”.

Gli ideatori, Fabio Paci e Manu Latini, hanno confermato il format, d’altronde squadra che vince non si cambia. Kermesse itinerante che, da giugno a dicembre, andrà a toccare i teatri dei Comuni coinvolti, tra le Province di Fermo e Macerata. Dai 5 membri iniziali della prima edizione, si è arrivati a ben 11 Comuni partecipanti, ad ognuno sono stati assegnati 3 spettacoli, per un totale di 33 serate.

Si parte sabato 17 giugno a Montefalcone con lo storyteller Federico Buffa, per poi concludere, sotto il periodo natalizio, venerdì 29 dicembre a Penna San Giovanni insieme all’attore Cesare Bocci. Oltre 6 mesi di appuntamenti, spettacoli e serate, dove protagoniste saranno le ‘storie’: dai personaggi che hanno caratterizzato sport mondiale a icone della musica, da ‘sommi conoscitori’ dell’arte a vicende dal profondo significato, passando per commedie, classici intramontabili e spaccati su tradizioni e memorie del territorio. Un immenso contenitore che declinerà al meglio il concetto di ‘storie’.

Come anticipato, 11 i Comuni pronti ad ospitare pubblico e appassionati: Belmonte, Montappone, Montefalcone, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Santa Vittoria, Sant’Angelo in Pontano, Servigliano e le 3 new entry Grottazzolina, Caldarola e Loro Piceno. Un territorio vasto che ha scelto di fare rete, rendendosi protagonista di un una realtà innovativa e lungimirante.

“L’unione tra i Sindaci e la grande collaborazione sono le carte vincenti che hanno permesso al Festival Storie di crescere in questi anni – sottolineano Fabio Paci e Manu Latini – Non c’è stata mai nessuna azione di rivalsa o di protagonismo, insomma non è mai stata fatta politica. Ogni Comune si è reso disponibile, mettendosi sulla stessa lunghezza d’onda degli altri. Il Festival è del territorio”.

Fa da eco, Matteo Pompei Sindaco di Monte San Martino: “Stiamo parlando di una rassegna dove non esistono personalismi, ma solo estrema collaborazione. Basti pensare che la Pro Loco del mio Paese ha chiesto di fissare uno spettacolo a Fabio e Manu durante il nostro Festival della ‘mela rosa’ e subito, con grande disponibilità, è stata accontentata”.

Sostegno reciproco tra tutte le componenti in gioco: “La rete che si è creata è fantastica, c’è un bel clima di inclusività e crescita territoriale – spiega il Sindaco Grifonelli, al quale si accoda Luigino di Flavio rappresentante di Servigliano – La collaborazione per i Borghi come i nostri è decisiva, solo così possiamo avere un cartellone di valore in grado di competere con i grandi centri”.

Parlano ad una voce sola i Sindaci, che, nella macchina organizzativa, coprono il 40% delle spese, il 20% è preso dalla vendita dei biglietti, mentre il resto attraverso sponsor privati e partner. Un equilibrio, quindi, che va rinnovato e confermato ogni anno, soprattutto grazie all’organizzatore principale, l’Associazione Progetto Musical, guidata da Fabio Paci e Manu Latini. In questa 3° edizione, inoltre, ad affiancare Manu nella direzione artistica, ci sarà Saverio Marconi, artista, regista, attore, teatrante e uomo di spettacolo, apprezzato a livello internazionale. Team organizzativo di assoluto livello che ha saputo ‘tirar su’ un cartellone a dir poco stellare. Diego Fusaro, Fabio Zavattaro, Marco Franzelli, Luca Pagliari, Sara Simeoni, Giovanni Malagò, Stefano Masciarelli, Giuseppe Saronni, Vittorio Sgarbi, Roberto Ciufoli, Antonio Fiorillo, Michele Mirabella, Federico Buffa e molti altri.

Un cast di grandi nomi che ‘batterà’ tante forme d’arte e diverse tematiche, una su tutte quella sportiva: “Con Buffa racconteremo icone come Maradona, M.J, Mohamed Ali e Mennea. Altri ospiti ci illustreranno le gesta degli ‘artisti sportivi’ che hanno fatto la storia – sottolineano gli organizzatori – Nella società di oggi, lo sport è inclusivo, aggregante e viverlo a teatro mette tutti d’accordo, tifosi e non. Mettendo in scena spettacoli sportivi, non si fa concorrenza alla cultura, perché lo sport, nella sua forma più pura, è arte”.

Protagonisti saranno anche i Teatri, tra i più suggestivi delle Marche, come quello ligneo di Sant’Angelo in Pontano, il ‘Leone’ di Santa Vittoria o il ‘bicentenario’ teatro di Caldarola, che riaprirà nei prossimi mesi e lo stesso farà Monte San Martino. Ci saranno anche peculiari location come la terrazza naturale del ‘Giardino Tronelli’ a Montefalcone, l’Orto dei pensieri a Loro Piceno, il Castello di Grottazzolina o Piazza Leopardi a Belmonte. Un Festival che, oltre a regalare grandi serate, farà scoprire anche luoghi meravigliosi e accenderà i riflettori su un territorio ricco di bellezze.

Una terza stagione che ha incuriosito e fatto parlare di se ancor prima di iniziare, ma già si lavora per il 2024: “Per la prossima edizione abbiamo in programma una ‘tre-giorni’ a Roma, al Teatro Cometa off, con tre spettacoli dedicati ai Borghi Marchigiani e la RCS (ente organizzatore, tra le altre del Giro d’Italia) ci ha contattato per un’eventuale tappa della Tirreno-Adriatica con tracciato all’interno dei Comuni del Festival Storie”.