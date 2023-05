Urbino: Stato di Emergenza per il maltempo, il Comune in attesa delle disposizioni per le richieste danni

1' di lettura

La misura è stata presa dal Consiglio dei Ministri, sulla base dello stanziamento della prima parte di finanziamenti statali.



L’Amministrazione Comunale informa che rimane in attesa delle disposizioni operative da parte della Regione Marche per conoscere le modalità di presentazione delle richieste di contributi per i danni subiti dai privati.



Appena l’iter sarà chiarito, l’Amministrazione comunicherà alla cittadinanza come poter procedere.