Vitri e Biancani: "Finalmente anche nelle Marche il bonus energia, ma metà delle risorse sono riservate al sud"

25/05/2023 - È’ stato aperto ieri finalmente un bando per il sostegno alle attività economiche marchigiane, danneggiate dall'aumento vertiginoso delle bollette di luce e gas.

Bene – evidenziano i consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani- perché dopo oltre un anno di richieste con interrogazioni, mozioni e appelli in Consiglio regionale e sui media, la Regione ha stanziato qualcosa, 5.400.000 euro.

Per ricordare solo gli atti di cui sono stata proponente: la mozione 203 presentata il 25 gennaio 2022, le interrogazioni del 4 aprile e 2 maggio 2022. Infine la mozione del 18 ottobre 2022, confluita in una risoluzione approvata in aula all’unanimità che ha portato a questo bonus.



Male perché 2.700.000 euro sono per tutte le Marche, mentre l’altra metà è riservata solo al sud delle regione (cratere del sisma e comuni limitrofi).

Le risorse quindi non solo arrivano in netto ritardo rispetto ad altre Regioni (Lazio, Emilia-Romagna, Puglia e Friuli Venezia Giulia intervenute oltre un anno fa), ma risultano pure esigue per le aziende del nostro territorio.



Considerati i pesanti disagi che il nord delle Marche ha già subito con l’alluvione del 15 settembre, mi sarei aspettata una maggiore sensibilità dalla giunta Acquaroli verso il nostro territorio.

Nel dettaglio, si tratta di un contributo massimo di 8.500 euro per le micro imprese, 15.000 per quelle piccole e 20.000 per le medie imprese.

Vale inoltre solo per imprese registrate in data antecedente al 1°febbraio 2021 e costituiscono spesa ammissibile esclusivamente i maggiori costi sostenuti nel corso delle mensilità dell’anno 2022.

Le domande di contributo-concludono Vitri e Biancani- si sono aperte ieri e possono essere presentate fino alle 12 del 13 giugno nella piattaforma regionale SIGEF.