Tutti i nomi del prossimo Meeting nazionale dei giornalisti, a giugno tra Grottammare e Ascoli Piceno

24/05/2023 - Nelle Marche torna l’appuntamento nazionale che vedrà sul palco oltre 30 relatori e tantissimi giornalisti provenienti da tutte le regioni italiane.

Si terrà nelle Marche, e precisamente tra Grottammare e Ascoli Piceno, dall'8 al 10 giugno, il Meeting Nazionale dei Giornalisti che da 10 anni dedica spazio e sessioni a tematiche che interpellano i giornalisti nella veste di professionisti e cittadini.

Tra i partecipanti del Meeting si sono già iscritti tanti giornalisti provenienti dalle diverse regioni italiane, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Valle d’Aosta, attraversando tutta la penisola.

Giunto alla sua decima edizione, il Meeting, che nell’edizione 2023 riconoscerà 16 crediti per la formazione dei giornalisti, nasce dalla collaborazione tra il quotidiano “Avvenire”, l’emittente televisiva “TV2000”, la Federazione Italiana Stampa Cattolica, l’Unione Cattolica Stampa Italiana, l’Ordine dei Giornalisti, l’Agenzia SIR (Servizio Informazione Religiosa), l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.

A livello locale l’appuntamento è organizzato anche dalla Diocesi di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto e dalla Diocesi di Ascoli Piceno.

All’evento, che avrà come tema il “Giornalismo di prossimità”, saranno presenti molti ospiti illustri nel panorama nazionale. Tra tutti ricordiamo: il Cardinale Mauro Piacenza; il Vescovo Gianpiero Palmieri, Vice Presidente della CEI, la Vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede Cristiane Murray; Thierry Bonaventura, Communication Manager Segreteria Generale del Sinodo; il Direttore UCS della CEI Vincenzo Corrado; lo scrittore e teologo Paolo Curtaz; il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Post-Sisma Guido Castelli; il Presidente FISC Mauro Ungaro; la Direttrice Agnese Pini; il noto sacerdote Don Alberto Ravagnani; illustri docenti universitari, come il Prof. Massimiliano Padula e Fabio Colagrande, Giornalista vaticanista, speaker e podcaster presso la Radio Vaticana.

Tra gli organizzatori del Meeting figurano: Simone Incicco, Tesoriere nazionale della FISC; don Giampiero Cinelli, Direttore UCS della Diocesi di Ascoli Piceno; Alessandra Ferraro, Capo Redattrice Rai; Giovanni Tridente, Docente e Direttore di comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce; Daniele Rocchi, giornalista dell’Agenzia Stampa SIR.

La segreteria organizzativa è affidata alla giornalista Carletta Di Blasio.

Queste le parole del Responsabile organizzativo, dott. Simone Incicco: “Dopo gli anni della pandemia torniamo a vivere con entusiasmo la tre giorni del Meeting Nazionale dei Giornalisti.

Quest’anno il filo conduttore sarà: “Il Giornalismo di prossimità”. I relatori e i partecipanti si interrogheranno su come proseguire la propria professione in un mondo sempre più connesso in cui a volte, invece di accorciare le distanze con i dispositivi multimediali e farsi prossimi, si rischia di perdere il contatto sia con le storie che si raccontano sia con i lettori.

Una sfida importante su cui riflettere insieme!

Colgo l’occasione fin da subito per ringraziare gli illustri ospiti, quanti si sono adoperati per la riuscita dell’organizzazione dell’evento e gli sponsor che rendono possibile il Meeting”.

Tra i sostenitori e gli sponsor del Meeting figurano anche: L’Editrice Shalom, Tecnavia, FISC, il CIIP, l’impresa SIMPLAST, la Banca di Ripatransone e del Fermano, Pizzeria Concetti, Gelateria Meraviglia e il Cafè del Mar.

Di seguito il programma dettagliato del X Meeting Nazionale dei Giornalisti Cattolici.



Giovedì 8 giugno

Grottammare, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Saluti Istituzionali

- Mons. Carlo Bresciani, Vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto



Ore 15.30

La prossimità della Chiesa nei confronti dei cristiani perseguitati nel mondo

- Cardinale Mauro Piacenza, Presidente internazionale di Aiuto alla Chiesa che Soffre

- Alessandro Monteduro, Direttore Aiuto alla Chiesa che Soffre - Italia

Modera: Daniele Rocchi, giornalista Agenzia SIR



Ore 16.30

La prossimità della Chiesa e lo stile sinodale

- Thierry Bonaventura, Communication Manager Segreteria Generale del Sinodo

- Cristiane Murray Vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede

- Vincenzo Corrado, Direttore UCS, Conferenza Episcopale Italiana

Modera: Giovanni Tridente, docente Pontificia Università della Santa Croce



Ore 17.30

La Chiesa del futuro

- Paolo Curtaz, scrittore e teologo italiano

- Massimiliano Padula, sociologo, docente Pontificia Università Lateranense





Venerdì 9 giugno

Ascoli Piceno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Saluti Istituzionali

- Vescovo Gianpiero Palmieri, Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

- Intervento del Presidente UCSI, Vincenzo Varagona



L’impegno per la natalità e le famiglie

- Eugenia Maria Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

- Gigi De Palo, Presidente Fondazione per la natalità

Le ferite del territorio

- Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica

- Mauro Ungaro, presidente Federazione Italiana Settimanali Cattolici (circa 200 giornali associati)



Accoglienza e prossimità

- Marco Impagliazzo, Comunità di Sant’Egidio

- Nello Scavo, Giornalista di Avvenire

Moderano:

Giovanni Tridente, docente Pontificia Università della Santa Croce

Alessandra Ferraro, capo redattrice RAI



Venerdì Pomeriggio

Ascoli Piceno, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

“Esercizi di prossimità”:

- Massimiliano Padula, “Pratiche e formati di partecipazione online”

- Mariangela Campo, "Giornalismo costruttivo"

- Antonio Pavolini, “Le opportunità del giornalismo in rete e l'editoria del dialogo”

- Fabio Colagrande, “Podcast: ‘E' tempo di mettersi all'ascolto’”

Ore 19.00 Santa Messa presso la Cattedrale di Sant’Emidio presieduta dal

Vescovo Gianpiero Palmieri, Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana





Sabato 10 giugno

Grottammare, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Spazio Libri: Presenta il tuo libro in 3 minuti (10 libri),

Iscrizioni aperte alla mail: segreteriameeting@gmail.com



- Intervista video Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo*

Modera: Gianni Borsa, giornalista SIR



Quale futuro per il giornalismo

Agnese Pini, Direttrice Responsabile QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno

Modera: Giovanni Tridente, docente Pontificia Università della Santa Croce



Conclusioni "Le sfide future della fede"

Don Alberto Ravagnani, Associazione LabOratorium



*in attesa di conferma





Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.

Sono riconosciuti 16 crediti formativi per i giornalisti, di seguito i link a cui iscriversi:

Prima Sessione: "Giornalismo di Prossimità" – Giovedì 8 giugno (Pomeriggio)

Link iscrizione: https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/e264e6d2-adf5-4511-ab81-1f35a13aff72



Seconda sessione: "Politica e Comunicazione" – Venerdì 9 giugno (Mattina)

Link iscrizione: https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/545ffe55-dedc-4405-94a4-11272015bd78



Terza sessione: "Le Nuove Sfide del Giornalismo" – Venerdì 9 giugno (Pomeriggio)

Link iscrizione: https://www.formazionegiornalisti.it/giornalisti/corsi/dettaglio/3d63b9ec-6cc3-4647-98e4-44329bb07791



Quarta sessione: "Giornalismo Responsabile" – Sabato 10 giugno (Mattina)