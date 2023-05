Urbino: Hospice Fossombrone, entro l'anno raddoppiano i posti letto

2' di lettura

23/05/2023 - “I lavori sono a buon punto e l'inaugurazione della nuova ala avverrà in tempi brevi”. Carlo Alberto Brunori, Direttore dell’hospice di Fossombrone, proprio nella settimana in cui cade la giornata nazionale del sollievo in programma il 28 maggio, accende i riflettori sull’importanza della struttura “Il giardino del Duca”, luogo al servizio di tutta la provincia di Pesaro e Urbino.

"Se non ci sono imprevisti - precisa Brunori - il complesso sarà pronto e funzionante entro la fine del 2023 e darà sollievo ai pazienti nel momento del dolore più acuto, e supporto logistico e psicologico alle famiglie”.



L’Hospice di Fossombrone, che ad oggi ha 10 posti letto, a breve passerà ad un totale di 19 disponibilità. “Accogliamo ogni anno circa 200-210 pazienti e relative famiglie - spiega il Direttore dell’Hospice - ma con l’ampliamento riusciremo a coprire tutte le richieste e ad ospitare anche pazienti non oncologici, in particolare persone affette da malattie neurodegenerative come la SLA. In questo modo non sarà più solo un luogo dove passare gli ultimi giorni di vita ma un posto dove affrontare i momenti di criticità per poi tornare, una volta superati, al proprio domicilio”.



Una rivoluzione nella rete delle cure palliative territoriali che non abbandona, una volta dimessi dalla struttura, pazienti e familiari. “Saremo in grado di affiancare nell’assistenza chi decide di tenere a casa i propri cari dando loro tutto il supporto necessario. Per farlo abbiamo indetto ed espletato, per la prima volta nelle Marche, un concorso per dirigenti medici nella disciplina Cure Palliative. Il loro arrivo ci consentirà di gestire al meglio tutti i pazienti ricoverati in Hospice e quelli a domicilio”.



Che le cure palliative siano oramai un servizio essenziale, lo dimostra l’attenzione che viene riservata proprio alla formazione dei nuovi professionisti e le numerose attività ambulatoriali sul territorio. “Oltre a fare formazione ai medici di base, accogliamo in Hospice giovani medici e cerchiamo di dare loro tutte le competenze necessarie per poter affrontare e risolvere i problemi legati alle cure palliative di base. Abbiamo iniziato la collaborazione con i reparti ospedalieri ed abbiamo appena concluso un corso sul trattamento congiunto dei pazienti affetti da BPCO ed entro la fine dell’anno ne avremo un altro con i colleghi dello scompenso cardiaco. Non solo: in autunno avvieremo un nuovo corso sulla presa in carico dei pazienti con Alzhaimer. Si tratta di corsi rivolti ai familiari - conclude Brunori -, che hanno lo scopo di trasferire alcune competenze a chi si occupa in casa di pazienti con patologie croniche”. A margine si ricorda che il 28 maggio 2023 si terrà a Pesaro "Il Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche".