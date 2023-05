Jesi: Al via il cantiere Amazon, Stronati l’uomo chiave. Il pensiero di Bacci, Bocchini, Fiordelmondo e mister Mancini

8' di lettura

23/05/2023 - Domani al cantiere del mega hub di Amazon (il più grande del sud Europa), che è già operativo da mesi, verrà posta la prima pietra sulla gigantesca costruzione di 66mila metri quadri, che conta di essere ultimata in tempi brevissimi.

Alla cerimonia parteciperanno diverse autorità e le parti interessate: il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, il presidente Interporto Massimo Stronati, il vice presidente di Amazon Customer Fullfillment & Global Procurement per il Nord America e l’Europa Stefano Perego e IL Regional Director FC DI Amazon Italia Lorenzo Bardo. Un affare colossale per tutto l’indotto della Vallesina, ma anche per tutte le Marche quello dell’arrivo di Amazon, che comporterà un forte impatto sulle infrastrutture già esistenti e che sicuramente andranno rinforzate per far fronte all’enorme mole di traffico pesante (e non solo) che genererà, ma anche una positiva ricaduta sull’indotto economico e del lavoro, con 1100 nuovi posti una volta a regime.

L’artefice dell’accordo col colosso mondiale del commercio on-line è stato l’attuale CdA di Interporto Marche Spa, guidato dal presidente Massimo Stronati (foto in basso), che al suo insediamento si era trovato per le mani una trattativa quasi completamente sfumata. In prospettiva dell’avvio dei lavori all’hub in zona Coppetella, abbiamo rivolto tre domande, uguali per tutti, sull’affaire-Amazon, a quattro personaggi di spicco della città di Jesi: Massimo Bacci (sindaco di Jesi dal 2012 al 2022), Pierluigi Bocchini (presidente Confindustria della prov. di Ancona), Lorenzo Fiordelmondo (attuale sindaco di Jesi) e Roberto Mancini (jesino, commissario tecnico della nazionale di calcio campione d’Europa), in rigoroso ordine alfabetico.



Cosa ne pensa dell’operazione Amazon in Vallesina?

BACCI: Credo che sia un’opportunità straordinaria per tutto il territorio di Jesi e non solo, i cui effetti credo saranno visibili già nel breve-medio termine. Non parlo di benefici solamente logistici e lavorativi, ma a 360° per tutto il territorio. L’operazione rappresenterà, in un periodo difficile come questo, un volano di ripresa economica vera ed forte per tutta la collettività.

BOCCHINI: Amazon a Jesi significa solo cose positive. Partiamo dal rilancio di un’infrastruttura, l’Interporto Marche, sulla quale città e Regione hanno investito negli anni milioni su milioni, che senza l’arrivo di Amazon sarebbe scomparsa e quindi avremmo avuto un mausoleo in mezzo al deserto difficile da riciclare. Poi significherà tantissimi posti di lavoro, sia nella fase di costruzione che nel momento in cui sarà operativo. Le preoccupazioni espresse fin qui sull’operazione Amazon, mi sembrano più ideologiche che supportate da fatti concreti. Dal punto di vista ambientale, secondo i tecnici, ha una sostenibilità con pochi eguali in regione ma anche in Italia, mentre dal punto di vista della qualità del lavoro, nessuno sa che tipo di contratti offrirà Amazon. Quindi credo siano stati rilasciati spesso giudizi, da parte di qualcuno, su questioni di cui non si è ben informati.

FIORDELMONDO: Penso che rappresenti una grande fase di cambiamento per Jesi e l’intero territorio. E’ a tutti gli effetti l’attivazione di un nuovo fattore di potenziale sviluppo che si affianca a quelli tradizionali dell’industria metalmeccanica e della piccola e media impresa. Sarà importate che ogni attore territoriale ed istituzionale sappia affrontarne le opportunità e le complessità, non solo nella visione dell’oggi ma inserendo all’interno di questo nuovo fattore, anche dinamiche che guardino a medio lungo termine. Una su tutte: tutto ciò che attiene alle tematiche legate alla tutela ambientale.

MANCINI: Credo sia una bella cosa innanzi tutto che Amazon ci sia e che sia nelle Marche ed a Jesi. E’ sicuramente una grande conquista per il nostro territorio, visto che tanti altri posti in Italia ambivano ad averla.

Cosa pensa delle infrastrutture in Vallesina? Siamo preparati all’impatto che una struttura simile avrà sul territorio, o crede ci sia ancora molto da fare?

BACCI: Io credo che sia importante che si possa già contare nel sistema logistico delle Marche, ovvero il porto di Ancona, l'Interporto di Jesi, e l'Aeroporto di Falconara, che sono tutte a breve distanza e che quindi rendono la struttura molto strategica. Per quanto concerne i collegamenti con Roma, negli ultimi anni sono stati agevolati a livello stradale e si sta provando a farlo anche a livello ferroviario. Anche il collegamento con l’autostrada A14 è a portata di mano. C’è sicuro ancora da lavorare per migliorare il tutto e starà ai sindaci del comprensorio formare un tavolo operativo con la stessa Amazon. Diciamo che nella Vallesina, a differenza di altre zone delle Marche, non ci sono enormi gap da colmare. C’è da fare, ma nulla di impossibile.

BOCCHINI: No, sono insufficienti e l’ho segnalato ai vari livelli Istituzionali. Capisco che fino a che non si aveva la sicurezza di avere Amazon, era difficile programmare i miglioramenti di cui avremo bisogno, ma adesso l’attuale rete che supporta l’Interporto andrebbe subito rinforzata. Un esempio su tutti il casello A14 Ancona nord-Jesi. Presto avremo qualcosa come 70 mezzi pesanti che entrano ed escono dall’Interporto ogni ora. Già oggi quando arriva un traghetto ad Ancona il casello rimane bloccato per un paio d’ore. Aggiungiamoci il traffico dell’Interporto e rischiamo di avere due situazioni nella SS76 e nella A14 dalle quali non se ne viene più fuori. Personalmente ho fatto delle proposte, tra le quali il recupero del casello sottoutilizzato di Montemarciano con una bretella dedicata a aeroporto ed Interporto. Non esiste un Interporto in giro per l’Italia che non abbia un raccordo diretto con le vie a grande scorrimento.

FIORDELMONDO: Credo che il livello infrastrutturale del polo logistico sia figlio di un pensiero che ha saputo guardare e progettare lontano, non solo dell’oggi. Ovviamente tutte le infrastrutture delle quali disponiamo saranno oggetto di sollecitazioni e sono certamente possibili, ipotetici stress prestazionali. Saranno oggetto di attenta verifica da parte di ogni Ente coinvolto.

MANCINI: Forse c’è ancora da lavorarci un po’, però mi sembra anche che non manchi la voglia di lavorare. Secondo me questo porterà un grande beneficio alla Vallesina, ma anche a tutta la regione, quindi se si lavora bene tutti insieme si possa ottimizzare il tutto e trarne enormi vantaggi. Ma degli interventi vanno fatti sicuramente.

Uno jesino, Massimo Stronati, è stato l’uomo chiave dell’operazione, cosa pensa di lui?

BACCI: Quella della nomina di Stronati a presidente dell’Interporto Marche è stata la svolta vera per avere Amazon a Jesi. Ho combattuto a lungo e da solo, con chi presiedeva il vecchio CdA di Interporto perché ero convinto che non si stesse facendo abbastanza per creare le condizioni affinché questo colosso mondiale scegliesse noi per realizzare questa mega opportunità. Insomma, si erano create tutte le condizioni per farlo, ma c’era una inerzia dell’Interporto che non permetteva di stringere. Ho spinto molto col governatore Acquaroli per la nomina di Massimo Stronati, perché credevo fosse la persona giusta per recuperare il terreno perduto. E lui ha compiuto un vero capolavoro, chiudendo l’operazione in tempi brevi.

BOCCHINI: Di Massimo penso tutto il bene possibile, ma anche del CdA all’Interporto. Non va dimenticato che ha ereditato una situazione in cui Amazon era praticamente persa, anche a causa delle incertezze e poco coraggio della precedente gestione, che io avevo fortemente criticato per questo motivo. Massimo ha avuto coraggio, pazienza e capacità di riannodare i fili di un discorso ormai molto sfilacciato e devo dire che ha raggiunto un successo tutt’altro che scontato. Il tutto battendo molte altre città, anche marchigiane, a cui l’arrivo di Amazon faceva gola.

FIORDELMONDO: Massimo Stronati è stato sicuramente un uomo importante nella definizione della vicenda ed ho grande stima di lui. Credo però che sia errato annodare in chiave personale la vicenda Amazon. Prima di tutto c’è una storia che parte da lontano, che ha creato le condizioni per lo sviluppo di un interporto. Un nome troppo spesso dimenticato è quello di Roberto Pesaresi. Ci sono state poi tante competenze in campo, senza le quali le capacità di ogni singolo non avrebbero oggi determinato il risultato utile a tutti. A me piace sottolineare quelle dei tecnici ed amministrativi del Comune che hanno aiutato sia me che la città di Jesi ad ottenere il risultato politico che ci si attendeva.

MANCINI: Massimo io lo conosco da quando eravamo ragazzini, quindi posso dire che prima di tutto è una persona perbene e credo che questo sia un requisito fondamentale. Di certo si è anche dimostrato una persona capace. Io non conosco nelle pieghe tutta la vicenda che ha portato Amazon a Jesi, ma per quello che ha fatto s’è dimostrato anche molto preparato. Ribadisco che per come lo conosco io, Massimo è sicuramente una gran brava persona.