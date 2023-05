Lo spettacolo delle Marche al Salone del Libro 2023

3' di lettura

22/05/2023 - Le Marche presentano lo spettacolo dal vivo al Salone del Libro 2023: alla più importante fiera italiana dell'editoria, il Consorzio Marche Spettacolo, ente che riunisce ad oggi ben 47 soggetti operanti nel settore, si erge in rappresentanza di un comparto vario e coeso che tutto l’anno propone spettacoli ed iniziative di elevata qualità, tra teatro, musica, opera, danza e circo contemporaneo.

La definizione di “Regione dei 100 Teatri”, caratteristica per la quale le Marche stanno puntando al riconoscimento Unesco, non può che riconoscersi nella multidisciplinarietà dell’offerta teatrale del territorio. Dalla prosa al teatro classico, dalle sperimentazioni contemporanee all’opera lirica, dal teatro a scopo sociale alle proposte di teatro ragazzi, ogni settimana è possibile ritrovarsi in sala e godersi un nuovo spettacolo.





Con l’arrivo dell’estate saranno i festival a rubare la scena: da giugno a settembre non mancheranno appuntamenti con concerti di musica pop, jazz e classica, passando per l’opera lirica, indiscusso attrattore di turismo per la nostra regione, ma anche con festival e rassegne di teatro-danza, danza contemporanea e circo contemporaneo.

Da Pesaro ad Ascoli Piceno, passando per litorale e borghi, lo spettacolo dal vivo nelle Marche propone attività per residenti e turisti, adatte ad ogni età e interesse.





“L’offerta di spettacolo nelle Marche è capillare e tocca tutte le province” afferma Katiuscia Cassetta, Presidente del Consorzio Marche Spettacolo. “Il Consorzio, un unicum a livello nazionale e una vetrina di rilievo per il comparto regionale delle arti performative, insieme alle sue realtà affiliate, costituiscono una fitta rete di opportunità di intrattenimento, formazione e welfare culturale per il pubblico, capaci di valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio e di promuoverne il costante sviluppo”.

A dimostrazione di ciò, l’edizione 2023 di Patrimonio in Scena, progetto coordinato da Regione Marche e Consorzio Marche Spettacolo in collaborazione con MAB Marche, è un esempio calzante di attenzione diretta al raggiungimento di tutto il territorio e delle sue comunità: interventi di spettacolo dal vivo all’interno degli istituti culturali articolati sulle cinque province della regione, per rendere accessibile e inclusivo il patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Tutti gli eventi, in programma da maggio a ottobre, sono consultabili su www.patrimonioinscena.it.

La partecipazione culturale come risorsa per il benessere delle comunità è parte integrante della politica del Consorzio, a cui è stato affidato il coordinamento delle attività di welfare culturale dalla Regione Marche attraverso la convenzione triennale 2022-2024. In riferimento agli obiettivi delle pratiche di welfare culturale, una menzione speciale va al progetto PERFARE - PERforming arts to promote social access to welFARE in Europe, parte del Programma Europa Creativa 2021-2027, di cui il Consorzio è capofila in un partenariato composto da associazioni culturali provenienti da Svezia, Portogallo, Ungheria e Romania.