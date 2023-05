Jesi: Kevin Trudo, ultima bandiera del calcio jesino, racconta la sua storia a VivereJesi

12' di lettura

22/05/2023 - In un mondo del calcio in cui le bandiere come Totti per la Roma, Del Piero per la Juve e Zanetti per l’Inter sono sempre più rare, la Jesi calcistica ha tuttora issata sul pennone più alto la sua. E spera possa sventolare ancora a lungo.

Stiamo parlando di Kevin Trudo, classe ’86 da Parigi, professione attaccante. Un amore, quello con la Jesina, che ci ha messo un po’ per dichiararsi a vicenda, ma che una volta sbocciato ha subito preso i connotati indissolubili. Forte quasi quanto quello per la moglie, Sara, guarda caso jesina anche lei, conosciuta nel 2007 e sposata dal 2012, dalla quale 3 anni fa ha avuto il primogenito Lyam. La bandiera della Jesina l’abbiamo incontrata per un aperitivo (per lui, atleta, rigorosamente analcolico) al Suchi Corner, per farci due chiacchiere e conoscerlo meglio e farci raccontare la sua storia.

Domanda: Di dove sei originario Kevin?

Risposta: “Martinica, nei Caraibi francesi, ma sono nato nelle Banlieue (sobborghi, NdR) di Parigi, in periferia, un quartiere difficile”.

Com’è composta la tua famiglia?

“Ho due sorelle, una più grande e una più piccola, ma mio padre si è sposato altre due volte dopo mia madre, quindi in tutto ho sette tra fratelli e sorelle”.

Tutti in Francia?

“No, uno fratello vive in Canada ed un altro in Olanda, il resto in Francia”

Come sei arrivato in Italia?

“Nel 2004. Giocavo al Wasquehal, la seconda squadra del Lille (attualmente 5^ in serie A francese, NdR), e stavo per firmare il contratto da professionista, ma la Società tentennava. Nel frattempo ho fatto un torneo internazionale dove mi sono messo in mostra e diversi agenti volevano farmi firmare la procura. Ne ho scelto uno che mi ha proposto di andare in Italia, che a quel tempo era ancora il top del calcio”.

E dove sei finito?

“A Vittoria, in Sicilia, in Serie C1. Da lì è iniziato tutto”.

Come e quando hai iniziato a giocare a calcio?

“Tardissimo, a 14 anni. La mia famiglia era povera e non poteva permettersi di pagare la retta per mandarmi a calcio. Quindi ho fatto prima judo e poi la boxe, dato che c’erano dei ragazzi del mio quartiere che facevano corsi gratuiti. Mio padre ha preferito così, ma io volevo giocare a calcio”.

E come ci sei riuscito?

“Ho avuto la fortuna che un signore che abitava in centro a Parigi, è venuto ad abitare nel mio quartiere ed il figlio è stato iscritto nella mia scuola. Il pomeriggio giocavamo a calcio insieme nei campetti della zona e il padre mi ha notato. Lui era allenatore di una squadra del centro di Parigi”.

Era destino…

“Sì, mi ha chiesto in che squadra giocassi ed io gli ho detto che tiravo di boxe perché la mia famiglia non aveva soldi per mandarmi a calcio. Lui mi disse: ‘ci penso io’. E’ andato a casa mia, da mio padre, e si è proposto di portarmi a giocare nella sua squadra, facendomi fare avanti e indietro in macchina con lui, a sue spese, tutti i giorni”.

Da lì è iniziata la tua avventura nel calcio, quindi…

“Dopo due anni mi sono trasferito a Lille per giocare con Wasquehal. Non è stato facile, avevo solo 16 anni”.

Ed a Jesi nel 2014?

“Con la Jesina sì, ma a Jesi sono arrivato prima”.

Come?

“Dopo Vittoria, mi hanno mandato a Carpi e dopo un anno volevo smettere. Pensavo fosse tutto facile, avevo tanti sogni, ma mi sono reso conto che era un mondo che non mi piaceva, tra procuratori, Società, promesse, soldi che non arrivavano e cose poco chiare. Brutta situazione, ero da solo, in un altro Paese. Sono tornato in Francia”.

E poi?

“Dopo alcuni mesi mi arriva una chiamata di un mio amico, un compagno di squadra che avevo a Vittoria e che si chiama Bangoura, il quale si era trasferito a vivere a Jesi. Mi invitava a fare le vacanze qui. La Jesina, che a quei tempi stava in Eccellenza, viene a saperlo e mi organizza un provino. Ma il contratto non lo abbiamo firmato perché avevano già uno straniero (Ante Pesic, NdR) e mi hanno dirottato alla Biagio Nazzaro. Un’altra botta di fortuna”.

Perché?

“A Chiaravalle mi hanno ridato voglia di giocare al calcio. Un’esperienza bellissima. Con loro ho fatto 3 anni fantastici. Lì ho capito che l’importante per me era stare bene nel posto in cui mi trovavo per rendere al meglio”.

Perché non sei restato di più?

“Ogni anno mi arrivavano diverse richieste, ma rifiutavo sempre. Avevo promesso al presidente Lorenzo Parasecoli, persona squisita, che me ne sarei andato solo di fronte ad una richiesta irrinunciabile”.

Ma…

“Mi chiamò il Fano, in serie C. E’ stato lo stesso Parasecoli a dirmi ‘vai, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione’. Sono andato e ho fatto bene al 1° anno, ma poi ho avuto problemi fisici. Dopo il 2° anno ho iniziato a guardarmi intorno, ma arrivavano proposte da molte squadre di ‘D’, ma tutte lontane ed io volevo restare nelle Marche, perché non volevo allontanarmi da Sara. E sono andato in Eccellenza all’Elpidiense”

Scelta d’amore…

“Eh sì. Poi tutta la sua famiglia, il padre, la nonna, la zia, mi hanno letteralmente adottato. Erano la mia famiglia qui in Italia. Avevo già lasciato la mia in Francia e non me la sentivo di staccarmi anche da questa”.

Ma non ci hai detto ancora di come sei arrivato alla Jesina…

“Dopo l’Elpidiense, mi ha preso il Matelica del presidente Canil, con il quale abbiamo stravinto un campionato di Eccellenza. L’anno dopo torno alla Biagio, praticamente nella mia ‘confort zone’ e faccio 19 gol, stagione super. Ma la Jesina, che io intanto andavo a tifare allo stadio quando potevo, non mi chiamava mai. Forse pensavano che costassi troppo, non lo so…”.

E siamo arrivati al 2014.

“Sì, finalmente in estate il telefono suona: erano loro, era la Jesina. Contentissimi: io, mia moglie, gli amici della curva! Era ora!”.

Qual è stato il rapporto con la città e con il tifo?

“Sono rinato. Ero a casa mia e vestivo la maglia che volevo vestire da anni. Mi sentivo amato da tutti, la curva è stata straordinaria. Quella secondo me è stata la mia stagione migliore, ero troppo carico”.

Cambiamo argomento. Recentemente Lukaku dell’Inter e Vlahovic della Juve sono stati vittime di cori ed insulti a sfondo raziale. Purtroppo anche tu come loro quest’anno, dopo la partita contro una partita a Fossombrone, sei stato vittima di insulti della stessa matrice. E come loro ti sei ribellato.

"Sì, ho dovuto, perché è ora di finirla. In passato quando ero alla Biagio, sbagliando, ho risposto anche con le mani ed ho pagato… giustamente. Ma nel 2023 queste cose non devono più accadere e deve pagare anche chi le fa. La mia reazione a qualcuno potrà essere sembrata esagerata? Problemi loro, io lo rifarò altre mille volte”.

A Fossombrone c’era anche tuo figlio quando sei stato insultato per il colore della tua pelle?

“Sì, ed ho dovuto spiegargli il perché. Ad un bambino di nemmeno quattro anni, che mi ha visto in quelle condizioni ed ha chiesto alla madre il perché. Io cerco di non arrabbiarmi mai e trasmettergli cose positive e c’è rimasto male. Ma l’ho fatto anche per lui, anche perché non so un domani come lui potrebbe reagire. Io sono orgoglioso di chi e di come sono e spero che anche lui non ne soffra. Purtroppo, certa gente ci sarà sempre e mi spiace che anche lui avrà a che fare con loro”.

Com’è finita?

“Sono andato fino in fondo, ho fatto anche una denuncia. Perché è giusto così. Certa gente non dovrebbe entrare in uno stadio”.

Pensi che si stia facendo abbastanza a livello di FIGC ed Istituzioni?

“Qualcosa stanno facendo, ma è troppo poco. Non è difficile, bisogna essere più netti: succede una cosa del genere? Fermi la partita. Sai chi è quella persona? Non la fai più entrare. Come ha fatto la Juventus dopo l’episodio Lukaku”.

In Francia l’integrazione è avanti di decenni, avendo avuto una politica coloniale molto più forte che ha fatto sì che vi siano milioni di persone di origine africana che sono francesi da diverse generazioni. La situazione è migliore?

“Sono cresciuto alla periferia di Parigi, in un crogiolo di razze e nazionalità. La gente pensa che solo in Italia ci sia il fenomeno razzista, ma non è così: in Francia è anche peggio, perchè esiste da più tempo ed è radicato. Però quando sono arrivato in Italia l’ho subito anche di più, perché qui non c’era l’abitudine. I primi tempi in cui giravo per il corso insieme a Sara, molti ci guardavano come due extraterrestri…”.

Quest’anno si ha l’impressione che il livello delle pretendenti alla serie D fosse più basso degli anni passati e le squadre che puntavano decisamente al salto di categoria, poche. Non pensi che sia stata mancata una grande occasione nel non approfittare di una stagione così favorevole?

“Si poteva e si doveva fare di più. Magari non vincere il campionato, ma con una squadra come la nostra, fossimo arrivati ai playoff, con un pubblico come quello di Jesi, avremmo avuto un’arma in più”.

Si è vociferato che, al di là delle dichiarazioni di circostanza, ci fossero dissidi interni allo spogliatoio e, soprattutto, che alcuni giocatori di maggiore esperienza non fossero proprio in sintonia con mister Strappini, il quale poi ha pagato per tutti. E’ vero questo?

“Questo è quello che si è detto, ma poi non sempre le cose sono come sembrano. Il mister aveva gestito bene lo spogliatoio. Noi magari non eravamo un gruppo perfetto, ma io di spogliatoi in cui vada tutto liscio non ne ho ancora visti. Poi certe cose è giusto che rimangano dentro lo spogliatoio, ma episodi eclatanti non ce ne sono stati”.

Ma avete perso punti con tutte le ultime della classifica…

“Sì, mentre con le prime cinque squadre classificate, su 10 partite ne abbiamo perse solo 2. Abbiamo avuto cali di concentrazione inspiegabili. Peccato, perché l’anno prossimo magari ci saranno molte squadre di alto livello”.

Il pubblico, che quest’anno era tornato in numero consistente allo stadio, non ha digerito bene questa situazione e vi ha contestato pesantemente nel finale, specialmente perché vi hanno incolpato dell’esonero di Strappini che era un altro idolo di Jesi. Pensi avessero ragione?

“L’hanno presa male perché hanno capito che il mister non meritava di andar via. Però, si sa, nel mondo del calcio c’è questa regola non scritta che quando le cose vanno male paga l’allenatore per tutti, ma spesso non è lui il colpevole. E, te lo dico col cuore, stavolta era una di quelle. La Società doveva dare una scossa, anche se so che avrebbero voluto continuare col mister, che però non è arrivata. Abbiamo sicuro tante colpe noi giocatori, io per primo, più del mister, visto che in campo ci andavamo noi”.

Tu però sei stato tenuto fuori dalle contestazioni. Pensi per il grande affetto nei tuoi confronti o perché hanno visto in te maggiore impegno?

“Io do sempre tutto quello che posso, ma penso più che altro per l’affetto che hanno nei miei confronti. Tra me e la curva c’è qualcosa cosa che faccio fatica a spiegarmi. Vengo da Parigi, non sono originario di qui, eppure mi vogliono un bene immenso: nasce mio figlio e mi dedicano uno striscione, muore mio padre e mi dedicano un altro striscione, sbaglio un rigore e mi applaudono lo stesso, sbaglio una partita ed esco, nessuno fischia, anzi mi fanno un coro di incitamento. Unici”.

Però Strappini ti ha impiegato “a singhiozzo”, rispetto ad alcuni compagni di peso. Secondo qualcuno troppo poco…

“Stappo mi ha gestito benissimo. Mi ha sempre reso partecipe delle sue scelte. Correttezza esemplare, lo devo solo ringraziare”.

A quale allenatore pensi di dovere di più?

“Oltre a Jaques Binet, che è l’allenatore di Parigi che mi ha fatto iniziare a giocare, forse è Fabio Favi della Biagio Nazzaro”.

Con quale allenatore ti sei trovato meglio?

“Mister Davide Ciampelli con la Jesina. Ed anche con ‘Strappo’ (Marco Strappini, Ndr), per come mi sapeva gestire; poi lui è un amico, lo sentivo come un compagno più che allenatore”.

Compagno più forte insieme al quale hai giocato?

“Cristian Cacciatore al Matelica”.

Marcatore più forte con quale ti sei dovuto confrontare?

“Un francese, Luis Demoleon, adesso gioca Città S. Agata, ma quando ci ho giocato contro era ad Agnone”.

Quanto stai attento all’alimentazione e cosa mangi prima delle partite?

“Molto, petto di pollo e riso in bianco. La mia fortuna è Sara, che ormai lo sa e va in automatico”.

Hai una ritualità o una scaramanzia particolare prima delle partite?

“Sono credente, quindi una preghiera la faccio sempre. Da quando sono sposato anche un bacio sulla fede”.

Per quale squadra tifi in Italia e in Francia?

“La mia squadra del cuore fin da bambino, da parigino, è il PSG. Ma sono interista”.

Come mai l’Inter?

“Perché dal mio stesso quartiere viene Olivier Dacourt, che ha giocato all’Inter tre anni. Poi perchè la prima maglia di una squadra che mi hanno comprato da bambino era quella di Ronaldo il Fenomeno”.

Il giocatore preferito?

“Thierry Henry”.

Chi vince la Champions, l’Europa e la Conference League?

“Purtroppo la Champions la vince il City: giocano su un altro pianeta. Poi Siviglia e Fiorentina”

Ma resti alla Jesina l’anno prossimo?

“Spero di sì (ride). Io ancora non ho saputo nulla…”.

Non ti sbottoni?

“No, è che davvero non lo so ancora. Mi auguro che il fatto di essere tra quelli che non sono stati mandati via prima della fine di quest’anno, sia un buon segnale. Aspetto una chiamata e mi auguro di riceverla”.