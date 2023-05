Fermo: Prima edizione del Festival Opera Marche International, duecento persone dalla Cina arriveranno a Fermo a luglio, grazie all’imprenditore Francesco Hu

2' di lettura

Dal 17 al 23 luglio andrà in scena la prima edizione del Festival Opera Marche International, progettato dall’imprenditore cinese Francesco Hu. Questo Festival porterà a Fermo 230 persone dalla Cina, artisti che si esibiranno al Teatro dell’Aquila, maestri, e accompagnatori tutti tra i 18 e i 40 anni.

“Questo festival è un’occasione importante per Fermo, e andrà a rinforzare il legame che da sempre Fermo ha con la Cina, pensiamo ai 90 studenti cinesi che prima del Covid studiavano al Pergolesi, oltre ad una quarantina del corso di lingua. È un privilegio, perché la città godrà di grande pubblicità mondiale e culturale” ha affermato il sindaco Calcinaro.

Francesco Hu, che vive e lavora a Fermo dal 1997, ha deciso di promuovere tramite questo Festival il territorio di Fermo in Cina. “Funzionerà e sarà un evento top, grazie alla collaborazione degli assessori. Ho contattato anche Roberto Acquaroli (che nel curriculum vanta collaborazioni con il Festival del Cinema di Venezia e il Festival di San Remo), che si occuperà del trucco e dei capelli”, spiega Francesco Hu. L’ apertura del Festival sarà a Villa Vitali, canteranno Estibaliz e altri ospiti; con masterclass voce e piano, la serata finale sarà al teatro dell’Aquila.

Duecento persone staranno a Fermo per 9 giorni, pronta anche l’organizzazione per la logistica e gli spostamenti con accordi per usare dei pullman e spostarsi nei territori vicini.

Solo il comunicato riguardante l’evento ha avuto in Cina 10 milioni di visualizzazioni, ed è già pronto un contratto tra Hu e un social media cinese (Douyin) per trasmettere in diretta l’evento, è previsto un numero di visualizzazioni da capogiro.

“ora che la Cina ha riaperto tutto, a 360 gradi, le persone vogliono viaggiare, e in molti verranno a vedere Fermo”, continua l’imprenditore. Al suo fianco, Salvatore Mattii famoso cronista nelle competizioni ippiche all’Ippodromo di Montegiorgio, che affermo:” è un onore, e si parla di un progetto a lunga scadenza, con molti cinesi che arriveranno. Ci sarà una campagna pubblicitaria molto intensa, sarà un’occasione straordinaria per il territorio”.

Quella del prossimo luglio sarà la prima edizione, ma il signor Francesco Hu ha in mente un piano pluriennale di almeno cinque anni, la prima volta con la Cina, poi con Corea e Giappone.

L’amministrazione, già molto soddisfatta, si prepara all’evento, l’assessore Scarfini vede questo festival come un’opportunità, una così grande collaborazione può declinarsi anche per le discipline sportive, mi auguro il meglio.

L’assessore Lanzidei mette l’accento sul forte legame tra i due paesi che va avanti da secoli, “Siamo entusiasti di rinforzarlo”, dichiara.

L’assessore al turismo Cerretani spiega che gli ospiti che arriveranno alloggeranno all’Hotel Astoria e presso Villa Nazareth, “questo Festival è molto importante e Fermo deve essere pronto”, conclude.